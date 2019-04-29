Названы все девушки Бонда в новом фильме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@ana_d_armas

Новой миссией агента 007 станет спасение похищенного ученого и борьба со злодеем, обладающим опасными технологиями

Приключения Джеймса Бонда продолжаются: режиссер Кэри Фукунага (который снимал первый сезон «Настоящего детектива») снимает новую часть бондианы. И если исполнителем главной роли санет Дэниел Крейг, то его партнеров по проекту утвердили недавно.

30-летняя Ана де Армас станет новой девушкой Бонда. Испанская актриса дебютировала в Голливуде в 2015 году, снявшись вместе с Киану Ривзом в фильме «Дочь Бога». Следующим громким проектом с ее участием стал «Бегущий по лезвию 2049» с Харрисоном Фордом и Райаном Гослингом.

Роль еще одной девушки агента 007 досталась 31-летней британской актрисе Лашане Линч, снявшейся в блокбастере «Капитан Марвел».

Новой миссией Джеймса Бонда станет спасение похищенного ученого и борьба со злодеем, обладающим опасными технологиями. Ради такого дела суперагент бросает свой дом на Ямайке.

«Мы считаем, что дом Бонда находится на Ямайке, и построили для него необыкновенный дом, откуда он и начнет свое новое приключение. Мистера Бонда ждет увлекательное путешествие», - рассказала продюсер Барбара Брокколи .