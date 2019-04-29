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    Шоу-биз

    Названы все девушки Бонда в новом фильме

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    @ana_d_armas - Названы все девушки Бонда в новом фильме
    @ana_d_armas

    Новой миссией агента 007 станет спасение похищенного ученого и борьба со злодеем, обладающим опасными технологиями

    Приключения Джеймса Бонда продолжаются: режиссер Кэри Фукунага (который снимал первый сезон «Настоящего детектива») снимает новую часть бондианы. И если исполнителем главной роли санет Дэниел Крейг, то его партнеров по проекту утвердили недавно.

    30-летняя Ана де Армас станет новой девушкой Бонда. Испанская актриса дебютировала в Голливуде в 2015 году, снявшись вместе с Киану Ривзом в фильме «Дочь Бога». Следующим громким проектом с ее участием стал «Бегущий по лезвию 2049» с Харрисоном Фордом и Райаном Гослингом.

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    Леа Сейду, Ана де Армас, Дэниел Крейг, Наоми Харрис, Лашана Линч
    Названы все девушки Бонда в новом фильме
    Названы все девушки Бонда в новом фильме
    Названы все девушки Бонда в новом фильме
    Названы все девушки Бонда в новом фильме
    Названы все девушки Бонда в новом фильме
    Названы все девушки Бонда в новом фильме
    Названы все девушки Бонда в новом фильме

    Роль еще одной девушки агента 007 досталась 31-летней британской актрисе Лашане Линч, снявшейся в блокбастере «Капитан Марвел».

    Новой миссией Джеймса Бонда станет спасение похищенного ученого и борьба со злодеем, обладающим опасными технологиями. Ради такого дела суперагент бросает свой дом на Ямайке.

    «Мы считаем, что дом Бонда находится на Ямайке, и построили для него необыкновенный дом, откуда он и начнет свое новое приключение. Мистера Бонда ждет увлекательное путешествие», - рассказала продюсер Барбара Брокколи .

     

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