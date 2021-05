Беременная Меган Маркл едва не покончила с собой

Принц Гарри сделал признание

36-летний принц Гарри (Prince Harry) раскрыл душераздирающие подробности отношений с 39-летней Меган Маркл (Meghan Markle). Внук Елизаветы II заявил, что тяжелая жизнь в королевской семье могла лишить его любимой женщины.

Младший сын Дианы Спенсер благодарен судьбе за встречу с актрисой сериала «Форс-мажоры». По словам Гарри, до Меган никто не мог помочь ему справиться с душевной травмой. Родные игнорировали его просьбы, поэтому он залечивал раны алкоголем и антидепрессантами.

«Я думал, что моя семья поможет мне. Но просьбы, предупреждения, мольбы — ничего не находило отзыва, был полный игнор... Мне лишь говорили играть в эту игру, и моя жизнь станет легче. Но у меня слишком много от матери. Я аутсайдер этой системы. И я начал выпивать, чтобы заглушить боль», — признался принц.

Встреча с американкой изменила взгляд Гарри на то, как нужно бороться с проблемами. Ему захотелось создать семью с Меган, поэтому он послушался ее совета и обратился к специалистам. Младший брат принца Уильяма понимал, что в ином случае у них не получится выстроить здоровые отношения.

«Меган была шокирована тем, что увидела за кулисами королевской жизни. Она посоветовала мне пройти терапию. Я был у врачей, психологов, альтернативных терапевтов. Всё это было ради Меган. Я знал, что, если не проведу терапию и не исправлюсь, я потеряю эту женщину, с которой могу провести остаток своей жизни», — рассказал герцог Сассекский.

Он не ожидал, что жизнь в Британии ударит и по его возлюбленной. В беседе с Опрой Уинфри бывшая актриса признавалась, что хотела умереть из-за травли прессы и давления королевской жизни. Гарри поделился подробностями того, как впервые узнал о проблемах Меган. Жена была на шестом месяце беременности, когда сообщила ему об ужасающем желании.

«Меган поделилась со мной мыслями о самоубийстве. Мы тогда шли на концерт в Альберт-холл. Она рассказала, как именно собирается лишить себя жизни. Спустя какое-то время мы вернулись к этому разговору. Меган сказала, что не будет поступать, как планировала, потому что хочет жить ради меня. Она не могла допустить, чтобы я потерял еще одну дорогую мне женщину», — сообщил Гарри.

Принц сравнил ситуацию с Меган с тем, что случилось с его матерью Дианой. Он глубоко сожалеет о том, что родительница никогда не познакомится с его женой и сыном. Герцог рассказал, как показывал малышу Арчи фото Дианы, и был потрясен его реакцией.

«В детской стоит портрет моей матери. Арчи смотрел на него. И одним из его первых слов было "бабушка". Меня это невероятно растрогало и одновременно расстроило. Мне бы очень хотелось, чтобы она была с нами», — сказал Гарри в документальном фильме The Me You Can't See.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.