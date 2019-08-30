Неслучайно: премьера интимной лирики от Макса Барских



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Макс Барских

Релиз трека состоялся сегодня на всех цифровых площадках мира

Новая песня выступающего в России украинского певца Макса Барских «Неслучайно» стала хитом в сети.

«К концу лета у каждого накопились свои истории. Я хочу, чтобы ваши истории ассоциировались именно с этой песней. В моей жизни произошла неслучайная встреча с человеком, который очень вдохновил меня на написание этого трека», - рассказал Макс о премьере песни.

«Ожидание убивает», «будет очередная бомба», «с самого начала мы полюбили тебя неслучайно», «новый хит», «дразнит второй день…нервы то не железные», «это очень чувственно и красиво» - такими комментариями поклонники музыканта предвосхитили будущий релиз нового сингла Барских.

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