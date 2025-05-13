Як з'явилася напарниця Вєрки Сердючки? El Кравчук одним фото розкрив таємницю
El Кравчук: Ви дуже просили, тому я вирішив продовжити історію з архівними фото
Відомий український співак El Кравчук знову потішив своїх шанувальників новою порцією архівних знімків із минулого. На фото він позує разом з Андрієм Данилком, відомим як Вєрка Сердючка, та косметологинею Гелею, яка стала прообразом персонажа з культового «СВ-шоу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис El Кравчука у Facebook.
«Ви дуже просили, тому я вирішив продовжити історію з архівними фото. На цьому фото з правого боку наша спільна знайома косметолог, та сама Геля – яка стала прототипом для персонажа Геля в «СВ-шоу» у Verka Serduchka.Art», – йдеться у дописі.
El Кравчук наголосив, що вже не згадає, чому Данилко обрав Гелю, як прообраз: «Ось вам такий факт, про який ви можливо не знали. Але саме цю Гелю потім грала Радмила Щоголева».
Раніше Ель Кравчук зробив приємний сюрприз своїм шанувальникам, поділившись у соціальних мережах раритетними архівними світлинами. На чорно-білій та кольоровій фотографіях артист у компанії зірок українського шоу-бізнесу 90-х та початку 2000-х років.
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