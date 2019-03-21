Пятый сезон «Чёрного зеркала» начал набирать актёрский состав



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В новых сериях антологии сыграют Энтони Маки и Яхья Абдул-Матин II

Энтони Маки («Капитан Америка: Противостояние») и Яхья Абдул-Матин II («Аквамен») присоединились к актёрскому составу пятого сезона «Чёрного зеркала». О ролях и сюжетах новых серий ничего неизвестно.

Сериал-антология «Чёрное зеркало» Чарли Брукера затрагивает технологические проблемы современного общества — каждая серия рассказывает новую историю. Сюжеты объединяет лишь общее настроение и «беспокойство за наш современный мир».

Сериал стартовал на британском телеканале Channel 4 в 2011 году, а в 2015 году права на него перекупил стриминговый сервис Netflix, который выпустил третий и четвертый сезоны, а также интерактивный фильм «Чёрное зеркало: Брандашмыг».

Дата премьеры пятого сезона неизвестна.

Яхья Абдул-Матин II недавно получил главную роль в ремейке хоррора «Кэндимэн». Вскоре зрители смогут увидеть его в фильме Джордана Пила «Мы» и сериале «Хранители».

Энтони Маки исполнит роль Такеши Ковача во втором сезоне сериала «Видоизменённый углерод». Его премьера состоится в 2019 году.

Джерело: Киноафиша