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    Шоу-биз

    Netflix снял документальный фильм про Билла Гейтса и показал его первый трейлер

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    Билл Гейтс - Netflix снял документальный фильм про Билла Гейтса и показал его первый трейлер
    Билл Гейтс

    Режиссером проекта стал оскароносный Дэвис Гуггенхайм

    Netflix выпустил трейлер документального фильма о Билле Гейтсе – основателе Microsoft и одном из самых богатых людей мира. Проект получил название «Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса».

    Режиссером фильма выступил оскароносный Дэвис Гуггенхайм, снявший «Неудобную правду», «Сплетню», а также «Приготовьтесь, будет громко».

    На Netflix фильм выйдет 20 сентября.

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    трейлер
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