Netflix снял документальный фильм про Билла Гейтса и показал его первый трейлер



Розсилка ВІДПРАВИТИ Билл Гейтс Режиссером проекта стал оскароносный Дэвис Гуггенхайм Netflix выпустил трейлер документального фильма о Билле Гейтсе – основателе Microsoft и одном из самых богатых людей мира. Проект получил название «Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса». Режиссером фильма выступил оскароносный Дэвис Гуггенхайм, снявший «Неудобную правду», «Сплетню», а также «Приготовьтесь, будет громко». На Netflix фильм выйдет 20 сентября. Читайте также Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье Опитування