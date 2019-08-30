Netflix снял документальный фильм про Билла Гейтса и показал его первый трейлер
Билл Гейтс
Режиссером проекта стал оскароносный Дэвис Гуггенхайм
Netflix выпустил трейлер документального фильма о Билле Гейтсе – основателе Microsoft и одном из самых богатых людей мира. Проект получил название «Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса».
Режиссером фильма выступил оскароносный Дэвис Гуггенхайм, снявший «Неудобную правду», «Сплетню», а также «Приготовьтесь, будет громко».
На Netflix фильм выйдет 20 сентября.