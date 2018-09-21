Ники Минаж занимается регулярной травлей людей, но это не помешало ей сняться в кампании Diesel против кибербуллинга



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В социальных сетях бренд раскритиковали за выбор главной героини кампании.

В сентябре бренд Diesel представил новую коллекцию, направленную против кибербуллинга. Часть вещей были созданы совместно с активистами, художниками и другими знаменитостями, в том числе рэп-исполнительницей Ники Минаж. Дизайнеры и приглашенные гости наносили на одежду оскорбительные комментарии, которые незнакомцы высказывали им в социальных сетях и в жизни.

В рекламную кампанию также вошло видео, в котором Минаж, актер Томми Дорфман, модель Барби Феррейра и актриса Белла Торн позируют в вещах из новой коллекции с надписями «шлюха», «толстая», «педик», «плохая». Слоган кампании звучит так: «Чем больше ненависти носишь, тем меньше переживаешь». Часть доходов, полученных от продажи вещей из коллекции, Diesel направит в фонды по борьбе с буллингом в разных странах.

Пользователи соцсетей раскритиковали бренд за кампанию и выбор героев. В твиттере представителям бренда напомнили, что Минаж призывала своих фанатов к травле других людей. «Вы, должно быть, издеваетесь? Ники Минаж — одна из самых известных булли в сфере развлечений», — писали пользователи соцсетей. Несколько месяцев Минаж подвергала буллингу рэп-исполнительницу Карди Би. В начале сентября на Неделе моды в Нью-Йорке Карди Би кинула в Минаж туфлю и попросила оставить ее в покое.

Также с Disiel связались блогер Джером Траммел и начинающая журналистка Ванна Томпсон, которые получали угрозы от певицы. Томпсон утверждает, что ее уволили из-за угроз Минаж.

На критику пользователей соцсетей представители Disiel заявили, что поддерживают всех, кто подвергается унижениям, а «Ники — одна из этих людей». Сама исполнительница не ответила на обвинения. Ранее Минаж говорила, что не знакома с Томпсон и не угрожала ей в личных сообщениях.

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Фреймут серьезно травмировалась на съемках

Джерело: Bird In Flight