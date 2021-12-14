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    Астафьева о романе с Дурневым: Конечно, между нами химия

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    Общая работа или все же что-то большее? - Астафьева о романе с Дурневым: Конечно, между нами химия
    Общая работа или все же что-то большее?
    фото из открытых источников

    Недавно Астафьева рассталась с мужчиной, с которым связывали длительные отношения

    Певица Даша Астафьева в интервью телеканалу «Украина» рассказала, что их связывает с ведущим Алексеем Дурневым: «Конечно, между нами химия! Столько лет мы поддерживаем друг друга. У нас хорошие отношения, а то, что он постоянно дарит цветы – это обычное дело».

    Кроме того, Даша призналась на съемках программы «Музична платформа», которую покажут в новогоднюю ночь, что обожает читать комментарии подписчиков под их общими постами, ведь поклонники давно воспринимают их как пару и нередко пишут откровенные послания. И именно это натолкнуло знаменитостей объединиться в работе: «Сейчас мы готовим общий проект. Однако подробности пока раскрыть не могу. Скажу только, что это будет забавное и очень теплое шоу, где мы будем экспертами».

    Тем временем, стало известно, что Астафьева рассталась с мужчиной, с которым ее связывали длительные отношения.

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    Теги: певица Украина шоу-бизнес
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    Астафьева о романе с Дурневым: Конечно, между нами химия