Астафьева о романе с Дурневым: Конечно, между нами химия

Недавно Астафьева рассталась с мужчиной, с которым связывали длительные отношения

Певица Даша Астафьева в интервью телеканалу «Украина» рассказала, что их связывает с ведущим Алексеем Дурневым: «Конечно, между нами химия! Столько лет мы поддерживаем друг друга. У нас хорошие отношения, а то, что он постоянно дарит цветы – это обычное дело».

Кроме того, Даша призналась на съемках программы «Музична платформа», которую покажут в новогоднюю ночь, что обожает читать комментарии подписчиков под их общими постами, ведь поклонники давно воспринимают их как пару и нередко пишут откровенные послания. И именно это натолкнуло знаменитостей объединиться в работе: «Сейчас мы готовим общий проект. Однако подробности пока раскрыть не могу. Скажу только, что это будет забавное и очень теплое шоу, где мы будем экспертами».

Тем временем, стало известно, что Астафьева рассталась с мужчиной, с которым ее связывали длительные отношения.