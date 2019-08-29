Новой женой и фавориткой короля Таиланда стала летчица: редкие фото



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Женщина имеет звание генерал-майора, а после свадьбы получила титул второй супруги-консорта

Любвеобильный таиландский монарх, 67-летний Маха Вачиралонгкон представил свою новую жену. Ею стала Сининат Вонгваджирапакди – военный летчик. Она служит в личной охране монарха и находится в звании генерал-майора.

Королевский дворец Таиланда опубликовал фотографии новой фаворитки короля. Представители монаршей семьи также обнародовали славную биографию Вонгваджирапакди, которая заняла 40 печатных листов. После свадьбы военная летчица стала второй супругой-консортом. Этот титул таиландские монархи не использовали более ста лет.

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