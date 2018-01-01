В проекте задействованы студенты института, которые собрали архивные снимки с показов и лукбуков марки. Разработки IBM помогут загрузить эти данные в программу искусственного интеллекта, который в свою очередь выдаст формы, принты и новые цвета вещей, выдержанных в стилистике Tommy Hilfiger. Когда именно такая коллекция появится в продажу, пока не сообщается.