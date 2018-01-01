Передовые технологии захватили fashion-мир

Американский модельер и основатель одноименно бренда Томми Хилфигер может гордиться своими достижениями: Tommy Hilfiger становится одной из передовых люксовых марок благодаря использованию научных технологий. На днях представители бренда объявили о сотрудничестве с компанией IBM и Технологическим институтом моды



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Передовые технологии захватили fashion-мир

Американский модельер и основатель одноименно бренда Томми Хилфигер может гордиться своими достижениями: Tommy Hilfiger становится одной из передовых люксовых марок благодаря использованию научных технологий.



На днях представители бренда объявили о сотрудничестве с компанией IBM и Технологическим институтом моды в Нью-Йорке. Сейчас они работают над совместным проектом под названием «Reimagine Retail». В рамках него марка выпустит новую коллекцию, однако создателем станет не дизайнер, а искусственный интеллект.

В проекте задействованы студенты института, которые собрали архивные снимки с показов и лукбуков марки. Разработки IBM помогут загрузить эти данные в программу искусственного интеллекта, который в свою очередь выдаст формы, принты и новые цвета вещей, выдержанных в стилистике Tommy Hilfiger. Когда именно такая коллекция появится в продажу, пока не сообщается.





Джерело: graziamagazine.ru