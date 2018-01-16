Знаменитая американская актриса надела куртку от украинского бренда

Джулианна Мур оценила по достоинству куртку отечественного производителя

Известная голливудская актриса Джулианна Мур появилась на улице Нью-Йорка в куртке украинского бренда Ienki Ienki. На внешний вид артистки обратило внимание издание justjared. Именитая 57-летняя актриса дополнила свой образ Джулианна черной шапкой, джинсами, высокими сапогами, а также черными очками, без которых знаменитостям трудно выходить на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джулианна Мур

Джулианна Мур оценила по достоинству куртку отечественного производителя

Известная голливудская актриса Джулианна Мур появилась на улице Нью-Йорка в куртке украинского бренда Ienki Ienki. На внешний вид артистки обратило внимание издание justjared.

Именитая 57-летняя актриса дополнила свой образ Джулианна черной шапкой, джинсами, высокими сапогами, а также черными очками, без которых знаменитостям трудно выходить на улицу. Стоимость куртки достигает 32 тыс. 800 грн.

Отметим, что Джулианна Мур входит в число шести актеров за всю историю кинематографа, которым удалось собрать все наиболее авторитетные награды мира: «Оскар», а также призы Канн, Берлина и Венеции.

Эти награды она получила за фильмы «Звездная карта» (2014), «Часы» (2003), «Короткий монтаж» (1993), «Вдали от рая» (2002) и «Все еще Элис» (2015).

Джерело: Обозреватель