Знаменитая американская актриса надела куртку от украинского бренда
- Сьогодні, 18:09
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Джулианна Мур оценила по достоинству куртку отечественного производителя
Известная голливудская актриса Джулианна Мур появилась на улице Нью-Йорка в куртке украинского бренда Ienki Ienki. На внешний вид артистки обратило внимание издание justjared.
Именитая 57-летняя актриса дополнила свой образ Джулианна черной шапкой, джинсами, высокими сапогами, а также черными очками, без которых знаменитостям трудно выходить на улицу. Стоимость куртки достигает 32 тыс. 800 грн.
Отметим, что Джулианна Мур входит в число шести актеров за всю историю кинематографа, которым удалось собрать все наиболее авторитетные награды мира: «Оскар», а также призы Канн, Берлина и Венеции.
Эти награды она получила за фильмы «Звездная карта» (2014), «Часы» (2003), «Короткий монтаж» (1993), «Вдали от рая» (2002) и «Все еще Элис» (2015).
Джерело: Обозреватель