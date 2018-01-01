За три дня в Китае Бриджит Макрон сменила пять эффектных нарядов

Первая леди Франции продемонстрировала эталонный стиль во время визита в Поднебесную

С 8 по 10 января президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Бриджит приехал с официальным визитом в Китай. Каждое появление на публике 64-летней первой леди становилось настоящим событием. Пресса отмечает, что она в очередной раз продемонстрировала потрясающее чувство стиля. За эти три дня она сменила пять брендовых нарядов.



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Бриджит Макрон

Первая леди Франции продемонстрировала эталонный стиль во время визита в Поднебесную

С 8 по 10 января президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Бриджит приехал с официальным визитом в Китай. Каждое появление на публике 64-летней первой леди становилось настоящим событием. Пресса отмечает, что она в очередной раз продемонстрировала потрясающее чувство стиля.

За эти три дня она сменила пять брендовых нарядов. Например, для экскурсии по Пекину она выбрала красное пальто от Balmain, которое дополнила шарфом от Louis Vuitton, сумкой и сапогами от Christian Louboutin.

На встречу с президентом Китая Си Цзиньпином Бриджит надела одежду от Elie Saab.

Когда же она посещала Запретный город в Пекине, то выбрала стильное белое пальто с золотыми пуговицами от французского бренда Balmain и кожаные брюки. Свой образ первая леди Франции дополнила модной сумочкой с золотой цепочкой от Balmain, стоимостью 1200 евро, белым шарфом, перчатками и очками.

Ультрамодное синее платье-пальто с поясом из новой коллекции Louis Vuitton Бриджит выбрала для официального мероприятия в Большом зале народа в Пекине.

А 9 января Бриджит Макрон посетила гала-ужин в центре современного искусства, специально для чего надела красное вечернее платье от Louis Vuitton.

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Джерело: Сегодня