Дочь Деми Мур призналась, что под наркотиками голливудская звезда превращается в монстра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деми Мур с дочками Фото: instagram.com/buuski/

Наследница актрисы откровенно рассказала о своих отношениях со знаменитой матерью

56-летняя голливудская актриса Деми Мур выпустила автобиографическую книгу, в которой подробно описала свои отношения с мужчинами, борьбу за роли, пластику и многое другое.

Но, как оказалось, высказаться хочется не только звезде кино. Ее дочери не забыли, во что знаменитая мать превратила их жизнь, когда страдала от наркозависимости. Выступая на шоу Red Table Talk, Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур, признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.

«Это было так, как будто солнце погасло и явился монстр», - рассказала Таллула.

Девушка объяснила, что они с сестрой быстро научились вычислять моменты, когда мама «под кайфом» по ее поведению. Деми становилась резкой, грубой и агрессивной, а ее глаза всегда были полуприкрыты, как-будто она дремлет.

«Это была не мама, которая вырастила нас, это был совершенно чужой человек», - резюмировала младшая Уиллис. Ее знаменитая мать сидела в этот момент рядом с ней и слушала, не перебивая и не пытаясь оправдаться.