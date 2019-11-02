Фигурки любимых супергероев ожили (фото)



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boredpanda.com

Супергерои здесь встречают друг друга, весело проводят время и источают сплошной позитив

Все желающие увидеть новые приключения своих любимых супер героев или просто посмотреть на них в нестандартных ситуациях, могут смело знакомиться с творчеством японского фотографа с псевдонимом Hot.kenobi у которого есть серия фантазий на эту тему.

В последние годы активно набирают популярность воплощения популярных персонажей в стиле Лего. Например, сердца зрителей покорил «Лего Фильм: Бэтмен», показавший популярного героя, через юмористическую призму.

Мрак и безысходность наполненного преступностью Готэма здесь сменились многочисленными шутками и доброй историей о важности семьи и дружбы.

И снова в объективе японского фотографа Темный рыцарь и его непростые отношения с жителями родного города. Иногда летучая мышь и кошка все-таки могут поладить.

Джерело: boredpanda.com