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    Фото

    Фигурки любимых супергероев ожили (фото)

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    Фигурки любимых супергероев ожили (фото)
    boredpanda.com

    Супергерои здесь встречают друг друга, весело проводят время и источают сплошной позитив

    Все желающие увидеть новые приключения своих любимых супер героев или просто посмотреть на них в нестандартных ситуациях, могут смело знакомиться с творчеством японского фотографа с псевдонимом Hot.kenobi у которого есть серия фантазий на эту тему.

    В последние годы активно набирают популярность воплощения популярных персонажей в стиле Лего. Например, сердца зрителей покорил «Лего Фильм: Бэтмен», показавший популярного героя, через юмористическую призму. 

    Мрак и безысходность наполненного преступностью Готэма здесь сменились многочисленными шутками и доброй историей о важности семьи и дружбы.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    И снова в объективе японского фотографа Темный рыцарь и его непростые отношения с жителями родного города. Иногда летучая мышь и кошка все-таки могут поладить.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография кино искусство
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