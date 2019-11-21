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    Шоу-биз

    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели

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    <p>36-летняя Анна Седокова подразнила поклонников сексуальными снимками</p> <div></div> - Обнаженная Анна Седокова снялась в постели

    36-летняя Анна Седокова подразнила поклонников сексуальными снимками

    Звезда снялась без одежды в гостиничном номере

    Экс-«Виа Гра» Анна Седокова позировала в обнаженном виде, лежа в постели. Певица призналась, что длительные путешествия очень утомляют ее и влияют на сон. По словам певицы, она перестала высыпаться.

    «Я сегодня спала три раза по часу и еще полтора часа в гостинице. Но это перелеты просто. Раньше совсем мало спала – по часов 5 могла каждую ночь. Сейчас, если сплю больше 8 часов – кажется, все на свете проспала», – заявила Седокова.

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    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели
    Обнаженная Анна Седокова снялась в постели

    Поп-исполнительница сравнила себя с великими людьми, которые тоже не могли долго спать. «Некоторые исторические личности были способны спать всего 3−4 часа в сутки. Эдисон, Да Винчи, Франклин, Тесла, Черчилль – все они спали гораздо меньше признанной нормы и чувствовали себя вполне здоровыми. Ученые считают, что подобные нарушения сна – обратная сторона большого таланта или гениальности. Я решила зайти в гениальность таким путем», – отметила Анна.

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