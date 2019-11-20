Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом



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Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом, собрав в прокате $1 миллиард

По информации СМИ, Тодд Филлипс уже начал работу над сценарием.

«Джокер» получит продолжение, сообщают источники The Hollywood Reporter. Ожидается, что режиссерское кресло займет Тодд Филлипс, а главную роль вновь предлагают исполнить Хоакину Фениксу. Сценарий сиквела Тодд Филлипс напишет совместно со Скоттом Сильвером, который работал и над сценарием оригинальной картины.

По информации источников THR, Филлипс еще в начале октября предложил студии Warner сделать сразу несколько фильмов о происхождении разных героев комиксов DC. Но в итоге было принято решение выпустить только сиквел «Джокера» и еще один фильм, название которого пока не сообщается.

Студия и сам Филлипс информацию пока никак не прокомментировали.

«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом, собрав в прокате $1 миллиард. Фильм обогнал «Дэдпул» и «Дэдпул 2», которые ранее были лидерами по сборам среди картин с рейтингом R.

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