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    Шоу-биз

    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом

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    Джокер&raquo; стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом, собрав в прокате $1 миллиард - Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом, собрав в прокате $1 миллиард

    По информации СМИ, Тодд Филлипс уже начал работу над сценарием.

     «Джокер» получит продолжение, сообщают источники The Hollywood Reporter. Ожидается, что режиссерское кресло займет Тодд Филлипс, а главную роль вновь предлагают исполнить Хоакину Фениксу. Сценарий сиквела Тодд Филлипс напишет совместно со Скоттом Сильвером, который работал и над сценарием оригинальной картины.

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    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом
    Режиссер «Джокера» начал работу над сиквелом

    По информации источников THR, Филлипс еще в начале октября предложил студии Warner сделать сразу несколько фильмов о происхождении разных героев комиксов DC. Но в итоге было принято решение выпустить только сиквел «Джокера» и еще один фильм, название которого пока не сообщается.

    Студия и сам Филлипс информацию пока никак не прокомментировали.

    «Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом, собрав в прокате $1 миллиард. Фильм обогнал «Дэдпул» и «Дэдпул 2», которые ранее были лидерами по сборам среди картин с рейтингом R.

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