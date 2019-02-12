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    Шоу-биз

    Обнаженная Дженнифер Энистон обнялась со звездным стилистом

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    Обнаженная Дженнифер Энистон обнялась со звездным стилистом

    11 февраля Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет

    В день рождения актрисы многие ее друзья публиковали поздравления в соцсетях. Так, стилист и давний друг Энистон Крис Макмиллан опубликовал провокационное фото.

    Он выложил черно-белый снимок, на котором обнимает обнаженную Дженнифер. «С днем рождения, Джен! Мой друг, мое вдохновение, мой учитель. Люблю эту девочку до луны и обратно», — подписал фото звездный парикмахер.

    Крис предался ностальгии и выложил фотографии Энистон разных лет. Так, в числе опубликованных снимков оказались яркие кадры актрисы в одних шортах в фотосессии для GQ, а также черно-белые кадры Дженнифер в рубашке и шляпе для того же издания.

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    Обнаженная Дженнифер Энистон обнялась со звездным стилистом
    Обнаженная Дженнифер Энистон обнялась со звездным стилистом
    Обнаженная Дженнифер Энистон обнялась со звездным стилистом

    Напомним, свое 50-летие актриса начала отмечать еще вчера. В отель Sunset Tower в Лос-Анджелесе были приглашены 200 звездных гостей, среди которых были замечены Гвинет Пэлтроу, Брэд Питт, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Сандра Буллок, Кейт Хадсон, Амаль и Джордж Клуни, Кэти Перри (которая до этого посетила премию «Грэмми») и Орландо Блум.

    Джерело: graziamagazine.ru

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