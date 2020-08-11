Слава Каминская выставила страстное фото с Дикусаром: «Начинаю влюбляться»



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Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская instagram.com/babaslavka/

Певица активно готовится взять реванш на паркете Танцев со звездами

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская присоединилась к звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта «Танцев со звездами». Вскоре раскрылось и имя ее партнера, которым стал известный танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар. Певица поделилась в своем Instagram страстным фото с ним, чем не на шутку взволновала сеть и спровоцировала слухи об их романе.

«Начинаю влюбляться... В танцы. Какой первый танец ждете от нашей пары?» - интригующе подписала кадр Каминская.

instagram.com/babaslavka/

Мнения и пожелания поклонников разделились, но все они уверены, что за этой парой будет очень интересно наблюдать и они зажгут на паркете.

«Во всех танцах ты будешь огонь», «Похоже на свадьбу после проекта. Вы друг другу подходите. Как две капли воды», «Прикольный коктейль Дима и Слава. Ему Санта Димопулос мне кажется больше подошла бы в пару», - пишут поклонники.

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