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    Шоу-биз

    Слава Каминская выставила страстное фото с Дикусаром: «Начинаю влюбляться»

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    Солистка группы &laquo;НеАнгелы&raquo; Слава Каминская - Слава Каминская выставила страстное фото с Дикусаром: «Начинаю влюбляться»
    Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская
    instagram.com/babaslavka/

    Певица активно готовится взять реванш на паркете Танцев со звездами

    Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская присоединилась к звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта «Танцев со звездами». Вскоре раскрылось и имя ее партнера, которым стал известный танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар. Певица поделилась в своем Instagram страстным фото с ним, чем не на шутку взволновала сеть и спровоцировала слухи об их романе.

     «Начинаю влюбляться... В танцы. Какой первый танец ждете от нашей пары?» - интригующе подписала кадр Каминская.

    photo_2020-08-11_12-19-03
    instagram.com/babaslavka/

    Мнения и пожелания поклонников разделились, но все они уверены, что за этой парой будет очень интересно наблюдать и они зажгут на паркете.

    «Во всех танцах ты будешь огонь», «Похоже на свадьбу после проекта. Вы друг другу подходите. Как две капли воды», «Прикольный коктейль Дима и Слава. Ему Санта Димопулос мне кажется больше подошла бы в пару», - пишут поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 23 июня 2020 было проведено учредительное собрание Всеукраинского музыкального профсоюза, который объединил известных артистов и продюсеров. Официальный документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины получили председатель Профсоюза продюсер Михаил Ясинский, заместитель председателя Профсоюза и правовед Анна Степаненко, а также популярная украинская певица Оля Полякова, которая является членом правления

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    Танцы со звездами певица Слава Каминская
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