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    Шоу-биз

    Обнищавшая из-за карантина телезвезда просит милостыню у фанатов (фото)

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    Британская звезда реалити-шоу &laquo;Остров любви&raquo; Эльма Пазар - Обнищавшая из-за карантина телезвезда просит милостыню у фанатов (фото)
    Британская звезда реалити-шоу «Остров любви» Эльма Пазар
    Фото: @ElmaPazar

    Некоторые пользователи удивились неожиданной просьбе звезды реалити-шоу

    Британская звезда реалити-шоу «Остров любви» Эльма Пазар попросила денег у своих подписчиков в Twitter. Женщина предложила фанатам пополнить ее банковский счет, потому что в настоящее время она не может работать из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом пишет Daily Star.

    «Если кто-то захочет сделать пожертвование на мой банковский счет, чтобы подбодрить меня, я буду рада прислать вам мои данные», — написала британка. Позже этот твит был удален.

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    Обнищавшая из-за карантина телезвезда просит милостыню у фанатов (фото)
    Обнищавшая из-за карантина телезвезда просит милостыню у фанатов (фото)
    Обнищавшая из-за карантина телезвезда просит милостыню у фанатов (фото)
    Обнищавшая из-за карантина телезвезда просит милостыню у фанатов (фото)
    Обнищавшая из-за карантина телезвезда просит милостыню у фанатов (фото)
    Обнищавшая из-за карантина телезвезда просит милостыню у фанатов (фото)
    Обнищавшая из-за карантина телезвезда просит милостыню у фанатов (фото)
    Фото: @ElmaPazar

    Некоторые пользователи Twitter удивились неожиданной просьбе звезды реалити-шоу. Один из подписчиков предложил Пазар поискать «настоящую работу». Он добавил, что быть инфлюенсером или звездой «Острова любви» — это не карьера. На это Пазар ответила, что является квалифицированным специалистом по наращиванию ресниц, но сейчас у нее отсутствует работа из-за карантина.

    Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

    Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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