Обворожительная дочь Ким Бейсингер разделась до белья (фото)



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24-летняя Айрленд Болдуин заставила публику говорить о себе instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

Эпатажная наследница голливудских актеров позировала без верхней одежды

Дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина вызвала ажиотаж среди поклонников своей откровенностью. Фотомодель разделась ради эффектного кадра. Блондинка позировала в белом бюстгальтере и черных трусиках. Белье подчеркнуло стройную фигуру и женственные формы своей обладательницы.

Болдуин продемонстрировала свои татуировки, которые сделала ранее. Ее левая рука полностью покрыта разными рисунками, а правое бедро украшает изображение красной розы с зелеными лепестками.

«Какая ты горячая», «Родители ругать не станут?», «Огненная», «Ой, я в шоке! Ты такая откровенная», «Красиво, но юбка бы не помешала», «Долой стеснение, если есть что показать!», «Невероятно симпатичная!», «Я хочу стать вашим мужем», «Крутая», - прокомментировали подписчики.