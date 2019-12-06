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    Шоу-биз

    Обворожительная дочь Ким Бейсингер разделась до белья (фото)

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    <p>24-летняя Айрленд Болдуин заставила публику говорить о себе</p> <div></div> - Обворожительная дочь Ким Бейсингер разделась до белья (фото)

    24-летняя Айрленд Болдуин заставила публику говорить о себе

    instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

    Эпатажная наследница голливудских актеров позировала без верхней одежды

    Дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина вызвала ажиотаж среди поклонников своей откровенностью. Фотомодель разделась ради эффектного кадра. Блондинка позировала в белом бюстгальтере и черных трусиках. Белье подчеркнуло стройную фигуру и женственные формы своей обладательницы.

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    Обворожительная дочь Ким Бейсингер разделась до белья (фото)
    Обворожительная дочь Ким Бейсингер разделась до белья (фото)
    Обворожительная дочь Ким Бейсингер разделась до белья (фото)
    instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

    Болдуин продемонстрировала свои татуировки, которые сделала ранее. Ее левая рука полностью покрыта разными рисунками, а правое бедро украшает изображение красной розы с зелеными лепестками.

    «Какая ты горячая», «Родители ругать не станут?», «Огненная», «Ой, я в шоке! Ты такая откровенная», «Красиво, но юбка бы не помешала», «Долой стеснение, если есть что показать!», «Невероятно симпатичная!», «Я хочу стать вашим мужем», «Крутая», - прокомментировали подписчики.

     

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