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    Шоу-биз

    Объявлен актерский состав «Отряда самоубийц 2»

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    Объявлен актерский состав «Отряда самоубийц 2»

    Съемки фильма запланированы на 23 сентября

    Режиссер второй части «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн объявил актерский состав фильма. Он получился действительно внушительным: Марго Робби, режиссер «Реальных упырей» и третьего «Тора» Тайка Вайтити, звезда «Доктора Кт» Питер Капальди, Идрис Эльба и Виола Дэвис, уже снимавшаяся в первой части, американский рестлер Джон Сина, а также Джай Кортни («Дивергент», «Терминатор: генезис»), мексиканский актер Хоакин Косио, сыгравший дона Нето в «Нарко: Мексика», Нэйтан Филлион, известный по роли в сериале «Баффи – истребительница вампиров», и многие другие.

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    Объявлен актерский состав «Отряда самоубийц 2»
    Объявлен актерский состав «Отряда самоубийц 2»
    Объявлен актерский состав «Отряда самоубийц 2»
    Объявлен актерский состав «Отряда самоубийц 2»
    Объявлен актерский состав «Отряда самоубийц 2»
    Объявлен актерский состав «Отряда самоубийц 2»

    Ганн выступает в роли сценариста и режиссера фильма. Съемки «Отряда самоубийц 2» запланированы на 23 сентября.

    Вторая часть расскажет про новую команду опасных преступников, которую собрала правительственный агент Аманда Уоллер, и заставляет их выполнять секретные поручения. Предполагается, что им предстоит одолеть злодея, известного под именем Генерал.

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