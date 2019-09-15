Объявлен актерский состав «Отряда самоубийц 2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Съемки фильма запланированы на 23 сентября

Режиссер второй части «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн объявил актерский состав фильма. Он получился действительно внушительным: Марго Робби, режиссер «Реальных упырей» и третьего «Тора» Тайка Вайтити, звезда «Доктора Кт» Питер Капальди, Идрис Эльба и Виола Дэвис, уже снимавшаяся в первой части, американский рестлер Джон Сина, а также Джай Кортни («Дивергент», «Терминатор: генезис»), мексиканский актер Хоакин Косио, сыгравший дона Нето в «Нарко: Мексика», Нэйтан Филлион, известный по роли в сериале «Баффи – истребительница вампиров», и многие другие.

Ганн выступает в роли сценариста и режиссера фильма. Съемки «Отряда самоубийц 2» запланированы на 23 сентября.

Вторая часть расскажет про новую команду опасных преступников, которую собрала правительственный агент Аманда Уоллер, и заставляет их выполнять секретные поручения. Предполагается, что им предстоит одолеть злодея, известного под именем Генерал.