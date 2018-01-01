Юрий Стоянов оказался в украинском «чистилище»

Популярный российский актер театра и кино, телеведущий и один из создателей популярный программы Юрий Стоянов, один из создателей телесериала «Городок» попал в базу «Миротворца». По информации организации, Стоянов сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный



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Юрий Стоянов

Юрий Стоянов оказался в украинском «чистилище»

Популярный российский актер театра и кино, телеведущий и один из создателей популярный программы Юрий Стоянов, один из создателей телесериала «Городок» попал в базу «Миротворца». По информации организации, Стоянов сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Крым.

Также сообщается о том, что в 2016 году Юрий Стоянов принимал участие в съемках фильма «Неуловимые», которые проходили на территории оккупированного Крыма.





Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии и видео с места событий.

Стоит отметить, что актер Юрий Стоянов в 2014 году поставил подпись под письмом российских деятелей культуры и искусства, которые выступали против действий президента РФ в Крыму.