Во время концерта в Одессе Святослав Вакарчук вспомнил о военнопленных в РФ: Я горжусь ими



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Концерт группы «Океан Эльзы» в Одессе facebook.com/okeanelzyofficial

Фронтмен группы «Океан Эльзы» начал всеукраинский тур с камерным оркестром

Первым городом тура стала Одесса. Во время концерта, Святослав Вакарчук обратился к военнопленным морякам.

«То, что недавно произошло с украинскими моряками в Керченском проливе это абсолютно цинично. Это агрессивный пример поведения. Мы, украинцы, переживали все, то что их взяли в плен в РФ. Но самое главное то, как наши моряки ведут себя сейчас – глядя на них у каждого из нас переполняет чувство гордости. Тогда мы понимаем, что такое бороться за Украину, за наши ценности. Я лично горжусь ими», – заявил украинский артист.

Святослав лично поблагодарил военнопленных моряков, которые в настоящее время содержатся в плену РФ. Певец с радостью пригласил их родных на свой концерт.

Джерело: ТСН