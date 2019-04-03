  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Во время концерта в Одессе Святослав Вакарчук вспомнил о военнопленных в РФ: Я горжусь ими

    • Розсилка
    Концерт группы&nbsp;&laquo;Океан Эльзы&raquo; в Одессе - Во время концерта в Одессе Святослав Вакарчук вспомнил о военнопленных в РФ: Я горжусь ими
    Концерт группы «Океан Эльзы» в Одессе
    facebook.com/okeanelzyofficial

    Фронтмен группы «Океан Эльзы» начал всеукраинский тур с камерным оркестром

    Первым городом тура стала Одесса. Во время концерта, Святослав Вакарчук обратился к военнопленным морякам.

    «То, что недавно произошло с украинскими моряками в Керченском проливе это абсолютно цинично. Это агрессивный пример поведения. Мы, украинцы, переживали все, то что их взяли в плен в РФ. Но самое главное то, как наши моряки ведут себя сейчас – глядя на них у каждого из нас переполняет чувство гордости. Тогда мы понимаем, что такое бороться за Украину, за наши ценности. Я лично горжусь ими», – заявил украинский артист.

    Святослав лично поблагодарил военнопленных моряков, которые в настоящее время содержатся в плену РФ. Певец с радостью пригласил их родных на свой концерт. 

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    Океан Ельзи Украинская музыка артист Святослав Вакарчук новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ