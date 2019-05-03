Верка Сердючка с мамой показали, как развлекаются в Копенгагене



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Верка Сердючка с мамой

Украинские артисты принимают участие в съемках проекта для «Евровидения-2019»

Сейчас Верка Сердючка с мамой Инной Белоконь находятся в Копенгагене. Артисты принимают участие в съемках израильской компании MyHeritage – спонсора «Евровидения-2019».

В перерыве между съемками Верка с мамой просто не могли не подурачиться на съемочной площадке: Верка уселась на велосипед, а мама принялась ее катать.

«Перерыв между съемками», - так подписала забавный видеоролик в соцсети Верка Сердючка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 2 Май 2019 в 9:54 PDT

Стоит отметить, что в этом году украинская артистка выступит на сцене международного песенного конкурса. Верка Сердючка выступит в одном из интервал-актов с песней Toy, которая принесла победу на «Евровидении» Нетте Барзилай.

Напомним, что в этом году 64-й конкурс «Евровидения-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Также стоит отметить, что в этом году Украина отказалась от участия в песенном конкурсе.

Напомним, 23 февраля в украинском национальном отборе на «Евровидение-2019» победила певица Maruv. По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Члены жюри поставили певице пять баллов, по результатам зрительских голосований Maruv получила максимум - шесть баллов.

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») сообщил, что не достиг соглашения об участии в песенном конкурсе Евровидение-2019 с певицей Maruv по ряду причин.

Певица Maruv сказала, что она «музыкант, а не бита на политической арене», и поэтому не поедет на конкурс в Тель-Авив.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине