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    Шоу-биз

    Олег Винник подготовил украинским женщинам музыкальный подарок на 8 марта

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    Олег Винник подготовил украинским женщинам музыкальный подарок на 8 марта

    Главный блондин украинского шоу-бизнеса анонсировал мини-тур

    Олег Винник исполнит свои золотые хиты в Одессе, Броварах, Полтаве, Умани, Трускавце и Белой Церкви

    Концентрация золотых хитов, эффектное светомузыкальное шоу и теплая атмосфера - все это одинокие волчицы увидят и услышат на весенних концертах украинского исполнителя.

    Новая программа будет называться «Для мене ти - золота».

    «Возможно, она не идеальна, но какой бы ее не воспринимали другие, для данного конкретного мужчины она – «золотая». Нам всем нужно научиться так относиться к своим близким, и в первую очередь, к своим женщинам – беречь, любить и просто жить ими», - отмечает артист.

    Также Олег Винник отметил. что мини-тур охватит шесть городов Украины. Выступления певца состоятся в Трускавце (22.02), Белой Церкви (2.03), Умани (3.03), Одессе (8.03), Полтаве (10.03). Кроме того, исполнитель анонсировал два концерта на Ледовой арене ТРЦ «Терминал» г. Бровары, запланированных на 6 и 7 марта.

    Главным сюрпризом эксклюзивной музыкальной программы станет презентация поп-рок версии одного из ранних хитов артиста «Роксолана»

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