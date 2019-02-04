  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Нацотбор на «Евровидение-2019». Что нужно знать о неординарном участнике Khayat

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Khayat - Нацотбор на «Евровидение-2019». Что нужно знать о неординарном участнике Khayat
    Khayat
    instagram.com/ado.khayat

    До первого полуфинала национального отбора не международный песенный конкурс осталось совсем немного и Scotch продолжает знакомить вас с участниками

    Совсем недавно, постоянные читатели Scotch имели шанс познакомиться с творчеством участников, которые будут бороться за возможность стать представителем Украины на престижном европейском конкурсе «Евровидение-2019». Многих из них украинские меломаны уже знают и посещают их концерты. 

    Но есть и такие, кто только начал свой тернистый путь на музыкальный олимп, но уже успел засветиться в вокальных шоу. И так, начнем. Новичок в мире шоу-бизнеса - Khayat (Адо Хаят).

    Впервые слушатели имели возможность познакомиться с его неординарным голосом и стилем в рамках шоу «Голос країни».

    Khayat исполнил необычную версию украинской народной песни «В кінці греблі шумлять верби» и покорил не только судей проекта, но и тысячи пользователей Youtube.

    Стоит отметить, что музыкальная копилка украинского артиста, которые умеет сочетать электронную музыку и народные напевы, достаточно скудна. На данный момент, кроме композиции с которой Khayat выступил на слепых прослушиваниях, на Youtube опубликованы только две песни Devochka и «Ясно». 

     

    Стоит отметить, что для Khayat участие в национальном отборе на «Евровидение-2019» является первым и наиболее ответственным опытом в его карьере. На сцене первого полуфинала 9 февраля представит композицию под названием Ever. 

    Однако, не всем фолловерам артиста понравилась композиция. Одни подсчитали ее нудной, другие - вполне годной для Нацотбора, но слабой для самого «Евровидение-2019». 

    «Пожалуйста, запишите песню, которую на «Голосе» пели. И продолжайте в том же духе. У меня уже давно не было такого вдохновения», «Мне очень понравилась эта пеня, особенно концовка - яркая и динамичная. После песни находишься как-будто под гипнозом», «Магическая композиция, но наверное, не для Евровидения. Очень грустная она», - пишут фолловеры.
    Напомним, что Khayat выступит во втором полуфинале Нацотбора-2019, который состоится 16 февраля.
    Как ранее сообщал Scotch64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится-14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).


    Читайте також
    Евровидение Украинская музыка отбор на евровидение Khayat новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ