Нацотбор на «Евровидение-2019». Что нужно знать о неординарном участнике Khayat
-
Розсилка
До первого полуфинала национального отбора не международный песенный конкурс осталось совсем немного и Scotch продолжает знакомить вас с участниками
Совсем недавно, постоянные читатели Scotch имели шанс познакомиться с творчеством участников, которые будут бороться за возможность стать представителем Украины на престижном европейском конкурсе «Евровидение-2019». Многих из них украинские меломаны уже знают и посещают их концерты.
Но есть и такие, кто только начал свой тернистый путь на музыкальный олимп, но уже успел засветиться в вокальных шоу. И так, начнем. Новичок в мире шоу-бизнеса - Khayat (Адо Хаят).
Впервые слушатели имели возможность познакомиться с его неординарным голосом и стилем в рамках шоу «Голос країни».
Khayat исполнил необычную версию украинской народной песни «В кінці греблі шумлять верби» и покорил не только судей проекта, но и тысячи пользователей Youtube.
Стоит отметить, что музыкальная копилка украинского артиста, которые умеет сочетать электронную музыку и народные напевы, достаточно скудна. На данный момент, кроме композиции с которой Khayat выступил на слепых прослушиваниях, на Youtube опубликованы только две песни Devochka и «Ясно».
Стоит отметить, что для Khayat участие в национальном отборе на «Евровидение-2019» является первым и наиболее ответственным опытом в его карьере. На сцене первого полуфинала 9 февраля представит композицию под названием Ever.
Однако, не всем фолловерам артиста понравилась композиция. Одни подсчитали ее нудной, другие - вполне годной для Нацотбора, но слабой для самого «Евровидение-2019».