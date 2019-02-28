Олег Винник представил видеоклип на песню «Роксолана»
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Розсилка
В новом музыкальном видео украинского артиста снялись Ольга Сумская и Ада Роговцева
Главный блондин украинского шоу-бизнеса презентовал новый видеоклип. Режиссером видеоработа стала Елена Винярская, а главные роли исполнили две легендарных украинских актрисы - Ольга Сумская и Ада Роговцева.
Актриса Ада Роговцева предстала в видео в привычной для себя роли – матери.
«У нас было очень много кандидатур на эту роль. Но когда передо мной уже лежали фото всех гипотетических актеров, в три часа ночи пришла мысль пригласить Аду Роговцеву. Я почувствовал, что это именно ее персонаж. В 8 утра мы позвонили Аде Николаевне, рассказали идею клипа, и уже к 10 часам она подтвердила свое участие», - рассказал певец.
А Ольга Сумская снова появилась в образе Роксоланы.
«Я с большим удовольствием приняла участие в съемке. Во-первых, это возможность пообщаться с Олегом на площадке. Мы знакомы очень давно, и не секрет, что я являюсь поклонницей его творчества. То, что он харизматичный, магнетический – знают все. Но также в нем есть драматизм, актерский талант. И в этом клипе, мне кажется, его глубина действительно раскроется».
Как стало известно Scotch, съемки видеоклипа снимали в течение двух дней на 6-ти локациях. Перед зрителем разворачиваются три сюжетные линии: истории жены состоятельного иностранца, официантки, няни.