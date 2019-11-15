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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)

    • Розсилка
    Американская звезда вновь оказалась в центре внимания - Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Американская звезда вновь оказалась в центре внимания

    Знойная топ-модель приняла участие в откровенном фотосете.

    Американская звезда 28-летняя Эмили Ратаковски примерила эффектный костюм собственного дизайна. Она позировала возле картины, на которой изображена оголенная женщина. Эмили надела на голое тело черный жакет и короткую юбку такого же цвета. Инстадива кокетливо расстегнула пуговицы на груди, хвастаясь роскошными формами. Секс-бомба по привычке не стала скрывать свой знаменитый бюст под бельем.

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    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)
    Эмили Ратаковски стала слишком часто обнажать грудь в самых неожиданных местах (фото)

    Мини открыло изящные ноги Ратаковски. Звезда принимала выгодные ракурсы на ступеньках своего дома. Брюнетка создала эффектный образ из одежды собственного модного бренда Inamorata.

    Поклонники восхитились новым аутфитом звезды. Они обратили внимание на пикантную картину за спиной Эмили. «Ух, какая!», «Девушка-огонь!», «Крутая, как всегда», «Вот это фигурка!», «Ты самая красивая, хоть и не обнажена», «Ничего себе! Потрясающая, удивительная малышка!», «Фон выбрала что надо», «Сексапильно», – написали фолловеры.

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