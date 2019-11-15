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    Шоу-биз

    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди

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    <p>33-летняя Леди Гага Американская поп-звезда воплотила интересный образ</p> <div class="embed-source">Фото: instagram.com/ladygaga/</div> <div></div> - Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди

    33-летняя Леди Гага Американская поп-звезда воплотила интересный образ

    Фото: instagram.com/ladygaga/

    Исполнительница хита Shallow примерила провокационный наряд

    33-летняя Леди Гага облачилась в сексуальное боди. Атласная ткань выгодно подчеркнула формы певицы. Леди Гага дополнила провокационный look прозрачной фатиновой накидкой с белым поясом, которым затянула свою тонкую талию.

    Звезда недавно запустила собственный бьюти-бренд Haus Laboratories в партнерстве с интернет-магазином Amazon. Сейчас блондинка активно его продвигает. Она подобрала яркий макияж под одежду. Красные тени и алый блеск торговой марки певицы подчеркнули красоту ее глаз.

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    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди
    Леди Гага похвасталась изящной фигурой в провокационном боди

     «Красота какая», «На Рождество так оденусь и сделаю аналогичный грим!», «Крутая, как всегда», «Красивая», «Вот это похудела! От лишнего веса не осталось и следа», «Очень эффектно», «Стройная и очень гламурная!» - написали фолловеры.

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