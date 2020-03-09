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    Шоу-биз

    Олег Винник рассказал о забавном случае на 8 марта

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    Олег Винник рассказал о забавном случае на 8 марта
    facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

    Олег Винник рассказал, сколько максимум концертов он давал на 8 марта

    Олега Винника часто приглашают на концерты по случаю Международного женского дня. В частности, Винник поделился одной историей, которая произошла около пяти лет назад.

    «Нам позвонили из одного ночного клуба и сказали: «А мы бы очень хотели Олега заказать, но у нас недостаточно, мы не сможем за все... А можно, чтобы Олег просто физически присутствовал у нас, но не пел. Для чего ему петь, мы поставим десять песен фонограммы, а Олега посадим на стул на сцене, он будет сидеть, а мы будем делать красивые фото». Мы смеялись», – вспомнил артист.

    В целом Винник дает обычно 1-2 концерта в день, даже если это популярный праздник.

    Недавно певец спел вместе с Александром Пономаревым песню «Варто чи ні». А в конце интервью во время обсуждения чувственной песни Винник решил ее исполнить, но уже лично для Кати Осадчей. Он даже нежно приобнял ее за талию, обратившись со словами: «Моя Катруся, кохана…».

    знаменитости Олег Винник артист праздник
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