Олегу Виннику поплохело на съемках популярного телешоу

Артисту понадобилась медицинская помощь

На днях стало известно, что в образе киберпанка Буйвола в гипершоу «Маска» на телеканале «Украина» скрывался популярный украинский певец Олег Винник. Артист настолько замаскировал свой голос, что зрители и звездные детективы проекта были в шоке, когда Буйвол снял с себя маску. За кулисами шоу певец признался, что из-за огромного веса костюма находиться в нем было достаточно сложно. Более того, на съемках Олегу даже понадобилась медицинская помощь.

Находиться в объемных костюмах участникам проекта действительно очень непросто. Хотя дизайнеры и создали систему кондиционирования воздуха внутри, вес некоторых элементов дает о себе знать.

«Думаю, одна лишь голова моего Буйвола весит около 10 кг, – говорит Олег Винник. – Перед съемками меня предупредили: «Олег, вы пока не напрягайтесь, отдохните, ведь в костюме будет непросто, там тяжелая голова». Когда я пересматривал шоу в других странах, уже слышал об этом, но думал, что преувеличивают, и все нужно делить на три. Но когда мне помогли одеться, понял, что это намного сложнее, чем я мог представить».

Так, перед выходом на сцену для снятия маски артисту стало плохо и ему понадобилась медицинская помощь.

«Периодически ущемляются корешки нервных окончаний в области поясницы. Это связано с нагрузкой на спину и физическим ходом, потому что когда долго находишься на сцене, ты не можешь держать осанку, – прокомментировал медик, который присутствовал на площадке шоу «Маска». – Во-первых, дополнительный вес (костюма – ред.), во-вторых, осанка. Мы использовали противоотечные и обезболивающие препараты, на фоне чего ему стало лучше».

Буквально через полчаса Олег Винник смог вернуться на площадку, и съемки были возобновлены. А уже в субботу, 30 января, он присоединится к команде звездных детективов и вместе с Олей Поляковой, NK Настей Каменских, Андреем Данилко и Маска будет отгадывать, какие звезды замаскировались в невероятных образах.