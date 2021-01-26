Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной в образе инопланетянки (фото)

Американская топ-модель в тесном платье приняла пикантную позу

24-летняя супермодель Белла Хадид приняла участие в эффектной фотосессии. Для съемки она перевоплотилась в привлекательную инопланетянку. Боди-арт визажисты сделали Белле серебристую кожу. А благодаря мастерам по мейкапу скулы модели стали еще более высокими и острыми.

Стилисты же одели Хадид в сияющее платье и мюли на очень высоком каблуке. Наряд идеально сидел на стройной фигуре звезды. Обладательницу титула «Самая красивая женщина в мире» в буквальном смысле в ослепительном образе запечатлели на ступенях исторического здания в Нью-Йорке. Она эротично изогнулась к перилам так, что ее ягодицы стали круглее.

«Ты не перестаешь удивлять! Мастер позирования!», «Крутая девчонка!», «Белла, у тебя нереально крутая попа! Завидую!», «Потрясающий образ, тебе так безумно круто!», «Детка, ты с планеты самых сексуальных женщин?», «Ты излучаешь секс!», «Мы готовы любоваться тобой бесконечно!» — восхитились поклонники Хадид.

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Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек»

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