Ольга Сумская призналась, что потеряла роль из-за отказа сношаться с режиссером



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Ольга Сумская instagram / olgasumska

Режиссер пригласил актрису к себе домой, но получил отказ

Популярная украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала, как ее яркая внешность стала препятствием в карьере. Актриса Ольга Сумская, комментируя ситуацию с Харви Вайнштейн, рассказала о своем собственном опыте.

«Был один режиссер, который просто намекал и предлагал, скажем, пойти с ним на кофе куда-то, приглашал к себе домой. Я отказала, и после этого он просто меня убрал из фильма. Я была утверждена, а потом меня поставили перед фактом, что взяли другую актрису», – признается Ольга Сумская.

Но на самом деле актрису не просто убрали с картины, режиссер пошел в наступление и распространил об Ольге ложные оскорбительные слухи.

«Ужасно, ужасно! Помню, он начал врать, рассказывать своим коллегам режиссерам и директору студии, что актрису Сумскую не надо приглашать, ведь она такая-сякая. Дезинформировал всех по поводу моих актерских способностей, а это самое больное, что может быть для актера», - поделилась Ольга Сумская в программе «Утро с Украиной».