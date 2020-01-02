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    Шоу-биз

    Ольга Сумская снова станет бабушкой

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    <p>Дочь актрисы показала округлившийся животик</p> <div></div> - Ольга Сумская снова станет бабушкой

    Дочь актрисы показала округлившийся животик

    Старшая дочь звезды Антонина Паперная ждет ребенка

    Украинская актриса Ольга Сумская в первый день Нового года 2020 узнала прекрасную новость –в ее семье ожидается пополнение! Ольга станет бабушкой во второй раз - ее старшенькая Антонина Паперная беременна вторым ребенком. Об этом рассказала сама девушка на своей странице в Инстаграме. Тоня в блестящем бирюзовом платье поделилась коротким праздничным видео, на котором показала заметно округлившийся животик.

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    Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

    «Привет, 2020», - подписала ролик 29-летняя Паперная.

     Читайте также: Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом

     

    актриса Ольга Сумская
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