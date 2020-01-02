Ольга Сумская снова станет бабушкой
Дочь актрисы показала округлившийся животик
Старшая дочь звезды Антонина Паперная ждет ребенка
Украинская актриса Ольга Сумская в первый день Нового года 2020 узнала прекрасную новость –в ее семье ожидается пополнение! Ольга станет бабушкой во второй раз - ее старшенькая Антонина Паперная беременна вторым ребенком. Об этом рассказала сама девушка на своей странице в Инстаграме. Тоня в блестящем бирюзовом платье поделилась коротким праздничным видео, на котором показала заметно округлившийся животик.
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«Привет, 2020», - подписала ролик 29-летняя Паперная.
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