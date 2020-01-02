Похудевшая Ева Лонгория восхитилиа поклонников стройной фигурой в белом купальнике



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44-летняя Ева Лонгория отправилась встречать Новый год на мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса предпочла отметить праздник в окружении пальм, а не в снегу

Рождественские каникулы 44-летняя Ева Лонгория провела вместе с семьей Бекхэмов в их английском поместье, а теперь решила, что пришло время хорошенько согреться. Брюнетке удалось заметно похудеть в этом году и теперь она не упускает возможности это лишний раз продемонстрировать.

Ева поделилась с поклонниками снимком, на котором она запечатлена в асимметричном белоснежном купальнике на одно плечо. Актриса гуляет по песчаному берегу: и танцует прямо на пляже.