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    Шоу-биз

    Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи

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    Оливия Колман - Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи
    Оливия Колман

    Актерскую карьеру Оливия начала в 2001 году, однако ее заметили только после того, как она появилась в роли Софи Чепмен в «Пип-шоу» в 2009 году

    Звезду фильма «Фаворитка» включили в королевский список избранных для присуждения почетных титулов и наград по случаю официального дня рождения монарха.

    Заслуги национального достояния Оливии Колман были оценены на самом высоком уровне - актриса, получившая премии «Оскар» и BAFTA за роль в картине «Фаворитка», удостоилась ордена Британской империи.

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    Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи
    Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи
    Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи
    Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи
    Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи
    Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи

    Звезда стала одной из 1073 британцев, которые были включены в королевский список избранных для присуждения почетных титулов и наград по случаю официального дня рождения монарха.

    Колман, узнав о высокой награде, призналась, что пришла в «абсолютный восторг», но в то же время была «смущена» оказанной честью.

    «Я в абсолютном восторге, но в то же время смущена оказанной мне честью оказаться в списке вместе с людьми, которые не так известны как я, но которые этого достойны и, я надеюсь, после этого их узнают. Это такая честь», – цитирует обладательницу золотой статуэтки Mirror.

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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