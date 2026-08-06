Путін пообіцяв молока відомому російському актору-пропагандисту

Володимир Машков розповів Путіну історію про 9 травня 1945 року

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв актору Володимиру Машкову молока після завершення війни. Диктатор та пропагандист пригадали події після Другої світової війни. Фрагментом їхньох розмови поділилася російська журналістка та радіоведуча Ксенія Ларіна, пише «Главком».

Під час зустрічі у Кремлі Машков розповів Путіну історію про актора Станіслава Любшина та переказав його спогади про 9 травня 1945 року. У 12 років Любшин стояв у черзі за молоком, коли на вулицях оголосили про перемогу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Тоді всі магазини зачинилися, а покупцям у черзі заявили, що «молока не буде».

«Станіславе Андрійовичу, а де Ви зустріли День Перемоги? Йому 93 роки, він у чудовій творчій формі, виходить на сцену, займається громадською діяльністю. Він каже: «Володю, мені було 12 років, і о шостій ранку я, як завжди, стояв у черзі за молоком. Годин п'ять ми стояли-стояли – нічого немає. І раптом починають відчинятися двері, вікна. Люди вибігають, щось кричать, а ми в черзі нічого не розуміємо. Раптом відчиняються двері, виходить щаслива продавчиня й каже: «Товариші, перемога! Молока не буде», – сказав Машков.

Володимир Машков підтримує політику Володимира Путіна фото: kremlin.ru

Після цієї розповіді актор згадав про так зване СВО, а саме свого колегу Євгенія Павлова, який чотири роки перебуває у складі армії окупантів. Машков заявив, що саме завдяки таким людям «перемога буде за ними» та що вони «збережуть країну і велику культуру».

Путін зустрівся з Машковим у Москві фото: kremlin.ru

На це Путін продовжив аналогію, яку розпочав актор, та відповів, що після СВО в Росії буде все, й навіть молоко: «І молоко буде», – відповів диктатор на монолог Машкова.

Зазначимо, дочка Володимира Машкова виїхала з РФ та засуджує війну проти України. Маша Машкова заявляла, що ненавидить Путіна та зізналася, що їй страшно жити в країні, якою керує Дональд Трамп.

Як писав «Главком», Маша Машкова не спілкується з батьком, російським актором-пропагандистом Володимиром Машковим через розбіжності в поглядах на війну в Україні. Марія Машкова, на відміну він свого батька, засуджує російську агресію і часто публікує в мережі антивоєнні заклики.

До слова, Ксенія Ларіна працювала на радіостанції «Эхо Москвы». Вона виїхала з Росії та проживає в Португалії. Наразі визнана в РФ іноагенткою. Вона відома своєю критикою Путіна та політики Кремля, засуджує війну РФ проти України. Ксенія Ларіна називала російського актора Дмитра Пєвцова як людину, яка «ніколи не вирізнялася розумом». Ларіна навчалася із Пєвцовим, який виступає на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і Путіна.