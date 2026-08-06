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Співак-воїн Юрко Юрченко різко відреагував на візит лідера гурту «Ногу свело!» до Києва

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юрко Юрченко: «Немає, не існує хороших русскіх!»
фото: Yurko-Yurcash/Facebook/Іnstagram.com/max_pokrovskiy

Юрко Юрченко пояснив, як ставиться до росіян

Український співак та військовий Юрко Юрченко висловився про російського музиканта, лідера гурту «Ногу свело!», який приїхав до Києва. Захисник звернувся до українців, які підтримують «хороших росіян». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Юрченка у Facebook.

Юрко Юрченко вважає, що «хороших росіян» не існує. Для нього вони є ворогами назавжди. Також для українця немає винятків. «Немає, не існує хороших русскіх! Допоки моє Сонце не погасне – ви мої вороги навіки! Усі! Без винятку!» – зауважив Юрченко.

Співак-воїн Юрко Юрченко різко відреагував на візит лідера гурту «Ногу свело!» до Києва фото 1
фото: скриншот Yurko-Yurcash/Facebook

До того ж Юрко Юрченко зазначив, що вважає ворогами й тих, хто підтримує росіян, незалежно від того, «хороші» вони, чи «погані». «Вся ваша культура, мова, історія і все, що повʼязано з вами має бути знищено! Усі, хто підтримує цю нечисть, «хорошу» чи погану – мої вороги! Навіки! Допоки моє Сонце не погасне!», – висловився співак. Військовий також опублікував скриншот із відео Максима Покровського, який розповідав про нічний обстріл Києва.

Як писав «Главком», лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Максим Покровський приїхав до столиці вперше за останні 15 років. Він опинився в столиці під час нічної атаки РФ. Покровський поділився кадрами з нічного обстрілу. Спершу він почув, що розпочалася повітряна тривога, а згодом показався на вулиці з одним із членів своєї команди.

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Зазначимо, Максим Покровський не підтримав війну РФ проти України після початку повномасштабного вторгнення. Він також судив росіян, які підтримують політику Кремля. До слова, мати Покровського родом із Дніпра, він також має родичів в Україні.

Також повідомлялося, лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Макс Покровський говорив про деградацію російської нації. У 2019 році Музикант зазначив, що сильних і талановитих громадян вбивають алкоголізм і злидні. Він додав, що над російським народом проводилося безліч дослідів, через що він ослаб, у тому числі і в плані генетики.

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Теги: Юрій Юрченко росія росіяни війна музикант

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