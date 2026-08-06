Скільки заробляють українські актори? Павло Текучев назвав суми гонорарів

Павло Текучев розповів про найбільші суми, які можуть отримувати актори

Український актор театру та кіно Павло Текучев розповів, скільки заробляють українські актори. Зірка Театру Лесі Українки назвав суми гонорарів колег в інтерв'ю проєкту «Ранок вдома», пише «Главком».

Павло Текучев не став розкривати власних гонорарів за один знімальний день. Однак розповів про загальні суми, які заробляють актори. За його словами, в середньому зірки отримують $500-700 за зміну. «$500-700 – це верхня межа. Дуже мало акторів заробляють такі гроші. А вище – взагалі одиниці», – сказав Текучев .

Однак актори можуть отримувати й $200-300 за зміну. Оскільки більші гонорари – це рідкість, такі суми отримують не всі.

Зазначимо, в інтерв'ю «Главкому» Павло Текучев, відомий за стрічками «Коп з минулого», «Коли ти вийдеш заміж?», «Ліки від минулого», розповів про майбутні ролі в кіно й театрі, свої табу у професії, недоречні проєкти під час війни й зарплати українських акторів.

Нагадаємо, актор Павло Текучев в інтерв’ю «Главкому» розповідав, що гонорари зірок зі сторони, яких Театр Лесі Українки залучає у нові проєкти, можуть перевищувати зарплату акторів трупи у три-п’ять разів. За його словами, сама по собі практика запрошувати зірок зі сторони потрібна для обміну досвідом, однак «має існувати чесність».

Також повідомлялося, актор Павло Текучев розповів, що колишній головний режисер та генеральний директор Національного академічного театру імені Лесі Українки Михайло Резнікович на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року був категорично проти дерусифікації закладу, який очолював. Режисер закликав трупу дочекатися, поки «це все» закінчиться, не називаючи війну війною.