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Лепс визнав «складну ситуацію» в Криму та скасував концерти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Лепс відклав свої виступи в Криму на наступний рік
фото: Іnstagram.com/gvleps

Григорій Лепс підтримує російську агресію проти України

Російський співак Григорій Лепс, який є палким прихильником диктатора Володимира Путіна, скасував концерти в Криму. Артист визнав, що півострів зіштовхнувся зі «складною ситуацією». Про це пише «Главком» із посиланням на допис росіянина в Іnstagram.

Григорій Лепс мав провести концерти в Ялті та Феодосії вже в серпні цього року. Однак на своїй сторінці росіянин повідомив про скасування виступів. За словами Лепса, у Криму є проблеми з електропостачання та спостерігається складна ситуація. Це стало причиною скасування концертів.

Лепс визнав «складну ситуацію» в Криму та скасував концерти фото 1
фото: Іnstagram.com/gvleps

«На жаль, ми змушені скасувати концерти у Феодосії (11 серпня) та Ялті (12 серпня) через чинні обмеження електропостачання в Криму та складну ситуацію в регіоні», – йдеться у дописі.

Лепс визнав «складну ситуацію» в Криму та скасував концерти фото 2
фото: Іnstagram.com/gvleps

Співак вибачився перед своїми шанувальниками. У коментарях під дописом він пообіцяв приїхати до Ялти у наступному році.

Як розповідав «Главком», окупований Крим залишився без електропостачання після нових ударів. Масові відключення світла зафіксували в усіх містах і районах півострова, а в одному з районів критична ситуація склалася також із водопостачанням та зв'язком. 

Напередодні, у ніч проти 6 липня місцева влада повідомила, що електропостачання було порушене «через атаку ЗСУ за межами міста». Після удару виникла пожежа на електропідстанції «Сімферополь» 330 кВ, розташованій поблизу села Строгонівка під Сімферополем. У ніч проти 27 липня в тимчасово окупованому Криму сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися, зокрема, Сімферополь і Севастополь.
 

Теги: Григорій Лепс Крим дрон Севастополь відключення

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