Організатори Євробачення опублікували перші фотографії з репетицій 2 травня (оновлюється)

Satoshi з Молдови відкриє перший півфінал конкурсу у Відні

Невеликі спойлери для тих, хто вже не може дочекатися конкурсу

На офіційній сторінці Євробачення почали виходити фотографії з перших репетицій учасників першого півфіналу конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Про перші репетиції на конкурсі

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення. В українському варіанті ви можете ознайомитися з описом репетицій у цій (2 травня) та цій новині (3 травня).

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

За 24 години після кожної з репетицій у соціальних мережах Євробачення вийдуть перші фотографії, за якими можна буде сформувати перше уявлення про виступ кожного з учасників.

Пропонуємо ознайомитися зі знімками нижче.

1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

Перші кадри виступу Satoshi фото: Eurovision

2. Швеція: Felicia – My System

Перші кадри виступу Felicia фото: Eurovision

3. Хорватія: Lelek – Andromeda

Перші кадри виступу Lelek фото: Eurovision

4. Греція: Akylas – Ferto

Перші кадри виступу Akylas фото: Eurovision

5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa

Перші кадри виступу Bandidos do Cante фото: Eurovision

6. Грузія: Bzikebi – On Replay

Перші кадри виступу Bzikebi фото: Eurovision

7. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Нагадаємо, що Leleka вже вирушила на Євробачення у Відні.