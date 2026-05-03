Організатори Євробачення опублікували перші фотографії з репетицій 2 травня (оновлюється)
Невеликі спойлери для тих, хто вже не може дочекатися конкурсу
На офіційній сторінці Євробачення почали виходити фотографії з перших репетицій учасників першого півфіналу конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком».
Про перші репетиції на конкурсі
Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення. В українському варіанті ви можете ознайомитися з описом репетицій у цій (2 травня) та цій новині (3 травня).
Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.
За 24 години після кожної з репетицій у соціальних мережах Євробачення вийдуть перші фотографії, за якими можна буде сформувати перше уявлення про виступ кожного з учасників.
Пропонуємо ознайомитися зі знімками нижче.
1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
2. Швеція: Felicia – My System
3. Хорватія: Lelek – Andromeda
4. Греція: Akylas – Ferto
5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa
6. Грузія: Bzikebi – On Replay
7. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Нагадаємо, що Leleka вже вирушила на Євробачення у Відні.
Коментарі — 0