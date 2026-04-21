Leleka виступила на заключному пре-паті сезону в Лондоні

Ілля Мандебура
Leleka стала однією з небагатьох українських представників на Євробаченні, які виступали у Великій Британії
фото: Суспільне

Представниця України на Євробаченні була однією з учасниць заходу у Великій Британії

Представниця України на Євробаченні-2026, співачка Leleka, виступивла на одній із найпрестижніших промо-подій конкурсу – London Eurovision Party. Про це повідомляє «Главком».

Особливості виступу співачки

Цей вихід став знаковим не лише для самої артистки, а й для всієї країни, адже українські учасники не з'являлися на лондонській пре-паті ще з 2018 року. На сцені вона виконала свою конкурсну пісню Ridnym, зробивши ставку на глибокий емоційний зв'язок із аудиторією. Для виступу Leleka обрала елегантну чорну сукню, яка підкреслювала драматизм та щирість композиції. За словами самої виконавиці, вона була вражена теплотою прийому та потужною підтримкою європейської спільноти фанатів, що додало їй натхнення перед поїздкою до Відня.

Окрім основного концерту, українка стала однією з центральних фігур фан-події Euro Rave Ball. У рамках цього заходу вона виступила як один із хедлайнерів, розділивши сцену з учасниками Євробачення минулих років. Це дозволило артистці ще більше розкритися перед міжнародними медіа та шанувальниками конкурсу, демонструючи різні грані свого таланту.

Виступ Leleka на London Eurovision Party

Активність поза сценою

Поза межами офіційних виступів Leleka також не витрачала час, створюючи розважальний контент для соцмереж. Зокрема, вона зняла серію коротких відео, де танцювала під культові хіти разом із німецькою співачкою Сарою Енгельс та представницею Бельгії Essyla. Одним із найцікавіших моментів стала довгоочікувана зустріч із хорватським гуртом Lelek, які є її «тезками» за назвою. 

Зараз співачка завершує свій європейський промо-тур, готуючись до фінальних репетицій. Попереду – головна сцена у Відні.

Нагадаємо, що Leleka оновила свою пісню для Євробачення

