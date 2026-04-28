Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
До Тімура Мірошниченка доєднаються гості під час кожного з трьох шоу
Стало відомо, хто складе компанію незмінному «голосу» Євробачення Тімуру Мірошниченку в коментаторській кабіні під час трансляцій цьогорічного конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.
Імена коментаторів Євробачення
За словами Суспільного Мовлення, у кожному з трьох шоу до Мірошниченка долучатиметься новий співкоментатор, що додасть ефірам різноманітності. Так, у першому півфіналі разом із незмінним ведучим працюватиме стендап-комік та волонтер Василь Байдак. Це його «легендарне повернення» до коментування після досвіду минулих років. Байдак обіцяє втискати влучні жарти навіть у короткі трисекунді секундні паузи між виступами.
У другому півфіналі з'явиться співачка та музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова. Вона зосередиться на професійному розборі вокалу та підтримуватиме представницю України Leleka, виступ якої запланований саме у цьому шоу.
Натомість у головному шоу року до ефіру повернеться реперка alyona alyona, яка вже коментувала конкурс минулого року. Тімур Мірошниченко жартома зазначив, що вона єдина, хто може говорити так само швидко, як і він, що дозволить глядачам отримати вдвічі більше цікавої інформації під час динамічного фіналу.
Де та як дивитися шоу
Трансляції всіх трьох етапів конкурсу традиційно розпочинатимуться о 22:00 за київським часом. Подивитися та послухати «Євробачення-2026» можна буде на таких платформах:
- на телебаченні прямий ефір буде на телеканалі Суспільне Культура з перекладом жестовою мовою;
- на радіо пройде трансляція на хвилях Радіо Промінь;
- у діджиталі можна буде побачити дійство на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення», а також на YouTube-каналі «Євробачення Україна», де можна буде наживо спостерігати за роботою Мірошниченка та його зіркових колег у коментаторській студії.
Крім того, перед кожним шоу о 21:30 (у фіналі з 21:00) виходитиме спеціальне «Передшоу», де Василь Байдак, Світлана Тарабарова та alyona alyona долучаться до Мірошниченка вже в ролі співведучих, щоб обговорити шанси учасників та залаштунки конкурсу у Відні.
Окрім цього, спеціально до конкурсу «Главком» підготує низку ексклюзивних матеріалів, пов'язаних з цьогорічним Євробаченням.
Нагадаємо, що за два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу.
