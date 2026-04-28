Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Тімур Мірошниченко минулого року відсвяткував двадцятиріччя коментування Євробачення
фото: Суспільне

До Тімура Мірошниченка доєднаються гості під час кожного з трьох шоу

Стало відомо, хто складе компанію незмінному «голосу» Євробачення Тімуру Мірошниченку в коментаторській кабіні під час трансляцій цьогорічного конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Імена коментаторів Євробачення

За словами Суспільного Мовлення, у кожному з трьох шоу до Мірошниченка долучатиметься новий співкоментатор, що додасть ефірам різноманітності. Так, у першому півфіналі разом із незмінним ведучим працюватиме стендап-комік та волонтер Василь Байдак. Це його «легендарне повернення» до коментування після досвіду минулих років. Байдак обіцяє втискати влучні жарти навіть у короткі трисекунді секундні паузи між виступами.

У другому півфіналі з'явиться співачка та музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова. Вона зосередиться на професійному розборі вокалу та підтримуватиме представницю України Leleka, виступ якої запланований саме у цьому шоу.

Натомість у головному шоу року до ефіру повернеться реперка alyona alyona, яка вже коментувала конкурс минулого року. Тімур Мірошниченко жартома зазначив, що вона єдина, хто може говорити так само швидко, як і він, що дозволить глядачам отримати вдвічі більше цікавої інформації під час динамічного фіналу.

Де та як дивитися шоу

Трансляції всіх трьох етапів конкурсу традиційно розпочинатимуться о 22:00 за київським часом. Подивитися та послухати «Євробачення-2026» можна буде на таких платформах:

  • на телебаченні прямий ефір буде на телеканалі Суспільне Культура з перекладом жестовою мовою;
  • на радіо пройде трансляція на хвилях Радіо Промінь;
  • у діджиталі можна буде побачити дійство на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення», а також на YouTube-каналі «Євробачення Україна», де можна буде наживо спостерігати за роботою Мірошниченка та його зіркових колег у коментаторській студії.

Крім того, перед кожним шоу о 21:30 (у фіналі з 21:00) виходитиме спеціальне «Передшоу», де Василь Байдак, Світлана Тарабарова та alyona alyona долучаться до Мірошниченка вже в ролі співведучих, щоб обговорити шанси учасників та залаштунки конкурсу у Відні. 

Окрім цього, спеціально до конкурсу «Главком» підготує низку ексклюзивних матеріалів, пов'язаних з цьогорічним Євробаченням.

Нагадаємо, що за два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу

Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
Євробачення вирушає на світові пошуки загублених відеозаписів з давніх часів конкурсу
Євробачення вирушає на світові пошуки загублених відеозаписів з давніх часів конкурсу
«Скажу сама за себе». Кароль публічно відповіла Огнєвіч на заяви колеги про її зовнішність
«Скажу сама за себе». Кароль публічно відповіла Огнєвіч на заяви колеги про її зовнішність
Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть
Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть
«Було дуже неприємно». Огнєвіч висловилася про конфлікт із Єфросініною та Поляковою
«Було дуже неприємно». Огнєвіч висловилася про конфлікт із Єфросініною та Поляковою

