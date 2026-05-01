Leleka назвала ім'я автора її постановки на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
Постановник минулого року працював з Ziferblat на Національному відборі на Євробаченні
Для режисера це буде дебют на сцені Євробачення

Підготовкою візуальної частини виступу співачки Leleka з композицією Ridnym, яка захищатиме честь України на ювілейному 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні, займається творча група під керівництвом режисера Іллі Дуцика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент Leleka.

Про режисера 

Ілля Дуцик належить до сучасної генерації українських режисерів музичних відео. Його творчий доробок включає співпрацю з такими артистами та гуртами, як Ziferblat, Volodymyr Dantes, Хейтспіч, Oi FUSK, Brykulets та Katarina Gryvul. Окрім створення кліпів, він має бекграунд у документалістиці та часто експериментує з візуальними форматами. Хоча у 2025 році режисер уже працював над номером гурту Ziferblat для Національного відбору, постановка для Leleka стане його офіційним дебютом на головній європейській сцені.

Враження Іллі Дуцика від роботи над постановкою

Коментуючи процес, Ілля Дуцик зазначає, що між ними виникла абсолютна гармонія ще з першої розмови, що переросла в глибоке осмислення майбутнього шоу. За його словами, це розповідь про шлях особистості, багатогранність її душевних станів та безперервний рух до власного «я». Режисер висловлює сподівання, що їхнє спільне творіння вийшло щирим, вразливим, але водночас потужним і здатним знайти відгук у душах глядачів.

Команда свідомо відмовилася від порожньої видовищності. Головний акцент робиться на глибокому емоційному резонансі з аудиторією та максимальній вивіреності кожного образу.

Сама Leleka підкреслює, що тандем із режисером виявився природним продовженням її музичної історії. Для артистки ключовим фактором був пошук однодумця, здатного пропустити пісню крізь себе так само глибоко. Вона ділиться, що взаєморозуміння виникло блискавично, а фундаментом їхнього номера стала довіра та автентичне проживання сенсів, закладених у текст композиції. Завдяки цьому трек Ridnym набуде на європейській арені нових граней: він стане візуально багатшим, але збереже свою інтимність. Це буде фокус на особистому переживанні, яке під час виступу розростається до масштабів спільного досвіду для багатомільйонної публіки.

Перші деталі постановки

Сюжетна лінія перформансу будується на трансформації від фрагментарності до єдності, де головним емоційним рушієм виступає надія. До створення сценічного дійства також долучилася Галина Пеха – дослідниця тілесності, розробниця освітніх програм та хореографка-постановниця театральних проєктів і перформансів. Вона провела комплексну та системну роботу над пластикою виконавиці. Завдяки цій співпраці команді вдалося віднайти найделікатніші рухові нюанси, що максимально точно транслюють душевний стан LELÉKA та головний емоційний меседж її треку.

Наразі творці тримають у секреті всі тонкощі майбутнього виступу. Втім, уже підтверджено використання на сцені спеціального реквізиту та залучення візуальних спецефектів. Творча команда обіцяє розкрити більше подробиць уже найближчим часом і радить стежити за офіційними анонсами.

Нагадаємо, що Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025.

