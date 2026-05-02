Куди сходити у Києві 4-10 травня: дайджест культурних подій

Цього тижня у Києві відбудеться низка цікавих заходів. Зокрема, у Музеї видатних діячів української культури вперше представлять об’єднану експозицію родини Морозових. Театральна афіша пропонує як класичні сюжети у новому прочитанні, так і сентиментальні історії про людську долю. Меломанів запрошують на концерти знакових українських артисток – Тоні Матвієнко та Руслани, а гурт ТНМК відсвяткує ювілей одного зі своїх найвідоміших альбомів.

«Главком» підготував добірку подій на 4-10 травня, які варто відвідати.

Музеї

Виставка Ніни та Юрія Морозових «Дотик»

Експозиція представляє доробок Ніни та Юрія Морозових – художників, чиї роботи довгий час залишалися поза публічним доступом. Виставка унікальна тим, що вперше об’єднує твори подружжя в одному проєкті.

Ніна Морозова – художниця-постановниця та майстриня монументального живопису, яка працювала над розписами храмів Києва та Чернігівщини. На виставці експонуються її впевнені акварелі в техніці a la prima та серія олівцевих портретів, що вирізняються глибоким психологізмом.

Юрій Морозов – дизайнер та художник-декоратор Молодого театру й ТБ. Його акварельні серії присвячені «красі буденного»: міські та природні пейзажі митця позбавлені зовнішньої ефектності, натомість зосереджені на колористичних нюансах і передачі атмосфери місця.

Творчість подружжя стала фундаментом для професійного становлення їхньої доньки, відомої живописиці Ольги Морозової. Виставка є нагодою відкрити для себе імена майстрів, для яких живий творчий процес був важливішим за публічне визнання.

Коли: виставка триватиме до 20 травня.

Місце проведення: Музей видатних діячів української культури, вул. Саксаганського, 93- 97.

Виставка Олександра Деца «Я...»

«Я…» – серія робіт, присвячених дослідженню множинності людської особистості. Проєкт складається з кількох смислових частин: бачення себе зсередини, сприйняття нас іншими людьми, та бачення світу людиною.

У центрі дослідження – ідея, особистості, що не є сталою формою. Вона змінюється під впливом часу, досвіду, взаємодії з іншими людьми та внутрішніх станів.

Український художник Олександр Дец створює дизайнерський арт-одяг. Звичайний одяг претворюється на арт-об’єкт, завдяки ексклюзивному авторському малюнку. Кожну річ художник розписує вручну, тому ніколи не буде двох однакових

Коли: відкриття виставки 8 травня о 18:00.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

Виставка «Життя в потоці світла»

Персональна виставка української художниці Наталії Ходаковської «Життя в потоці світла» відкривається у Музей-квартирі Павла Тичини.

Для Наталії Ходаковської живопис – це шлях до себе, який вона перетворила на справу життя. Художниця працює олійними фарбами, досліджуючи світло, жіночу енергію та красу повсякденності.

Наталія Ходаковська створює авторські серії та формує власну художню мову, в якій реальність поєднується з внутрішнім переживанням. В одному залі презентована українська символіка, а в іншому – морська тематика. У її роботах проявляються нотки чуттєвості кольору, увага до атмосфери та здатність передавати стан.

Коли: з 1 по 13 травня 2026 року. Вернісаж виставки 2 травня, 14:00.

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва триває ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція є найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Стріп спектакль «Повія»

Роман Панаса Мирного «Повія» на конкретному прикладі розповідає про тяжке становище жінок. З тих часів багато чого змінилося, але, на жаль, деякі проблеми досі залишаються актуальними.

«Повія» – перший танцювальний спектакль у жанрі стріп. Це свіжий погляд на драматичну історію сільської дівчини Христі.

Цікава, натхненна та захоплююча вистава зруйнує всі стереотипи про стріп. Спектакль «Повія» поєднує естетику, вишуканість та драматизм в сукупності з неймовірною хореографією. Актори-танцівники проживають чуттєву історію, яку ви теж зможете відчути. Це абсолютно новий формат вистави, який не залишить байдужим жодного глядача.

Коли: 5 травня, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Ліфт»

Два персонажі Бен і Гас ведуть світську бесіду та чекають. Це головні герої вистави «Ліфт». Хто ж вони? Де вони? Звідки прийшли? Ким працюють? Що з ними трапилось?.. На що вони очікують в атмосфері загрози та браку інформації?.. Найголовніше питання, чи вдасться героям зберегти здоровий глузд і людяність, зробити нелегкий вибір у системі та у світі, де кожне слово і кожен крок контролюються.

«The Dumb Waiter» вважається найкращою із ранніх п'єс Гарольда Пінтера, яка лягла в основу сценарію першого повнометражного фільму Мартіна МакДонаха «Залягти на дно у Брюґґе» – культового британсько-американського кримінального трилера.

Гарольд Пінтер – один із найвпливовіших британських драматургів ХХ століття. Лауреат Нобелівської премії з літератури 2005 року, що присуджена йому за п’єси, в яких він «відкриває прірву, що лежить під суєтою повсякдення і вторгається у застінки підсвідомості».

Вистава «Ліфт» – про одвічне вагання між совістю та наказами, системою та особистістю.

Коли 5 травня, 19:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Білка, яка прожила 100 років»

У самісінькому центрі Стокгольму є надзвичайний парк, що носить назву «Скансен» і в цьому парку живе дуже багато білок. Тваринки вони милі та смішні, але мають облізлі хвости, бо недоїдають. «Як так? Їх же напевне годують туристи» – подумаєте ви і будете мати рацію. Але у білок в парку «Скансен» просто жахлива пам’ять: вони ховають горіхи і потім забувають де їх закопали, тому і голодують.

За цими білками дуже любить спостерігати головна героїня цієї вистави, яка нічого не забуває. Все 20 сторіччя, вона вчилася любити і відпускати тих, кого полюбила, вчилася приймати себе і оточуючих. Хтось сприймав її, а хтось просто не помічав, що вона існує. Її життя здається маленьким та незначним у масштабі подій цілого століття, але хіба так буває, щоб чиєсь життя було неважливим?

Її життя – сентиментальна, затишна, весела і зворушлива історія тривалістю у 100 років. Вона довго шукала, кому ж довірити свої секрети. Шукала когось, хто зможе зрозуміти її, когось хто здатен розповісти її історію в театрі. Цим «кимось» виявився режисер Стас Жирков, який одного дня годуючи білок у Маріїнському парку раптом зрозумів, що настав час світові дізнатися про Білку, яка прожила ціле століття.

Вона говоритиме з вами зі сцени театру «Золоті ворота» голосом Віталіни Біблів, використовуючи її почуття гумору та фантазію. То як? Ви готові почути неймовірну історію однієї маленької і незначної білки, яка прожила сто років?

Коли: 7 травня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Концерти

Концерт Тоні Матвієнко просто неба

У Києві в просторі Feels Garden відбудеться концерт Тоні Матвієнко під відкритим небом. Артистка представить програму, що поєднує автентичний український фольклор із сучасним звучанням живих інструментів.

У програмі вечора прозвучать як відомі хіти співачки – «Кульбаби», «Ліхтарики», «Я ніколи тебе не віддам», так і нові композиції.

Коли: 8 травня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила»

ТНМК традиційно відзначають ювілеї своїх релізів концертами. І цього разу – це повернення до музики, яка формувала настрій, думки і ціле покоління.

У програмі – знайомі до кожного рядка «Гранули», «Забув», «Мушу йти», а також треки, які ніколи не звучать наживо: «Сан-Франциско», «Банзай», «Все чесно».

Цей вечір – про музику, яка не втрачає сенсу з роками, про тексти, що звучать так само сильно, як і вперше.

Коли: 9 травня, 18:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт Руслани Лижичко

У Києві відбудеться виступ першої переможниці Євробачення від України – Руслани. Співачка, яка свого часу відкрила світові модернову українську музику через гуцульські мотиви та проєкт «Дикі танці», представить оновлену програму.

Творчість артистки сьогодні – це поєднання автентичного драйву з глибокою внутрішньою трансформацією, яку вона пройшла за останні роки. Концерт транслюватиме ідею незламності та сили через характерне для виконавиці екстремальне звучання.

Глядачі почують як знакові хіти, що стали візитівкою української сцени, так і нові композиції, створені як відповідь на виклики сьогодення.

Коли: 10 травня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт «Юрій Рибчинский. Хор ім. Г. Верьовки»

Цей концерт неможливо пропустити, адже на одній сцені зустрінуться глиби української культури. Пісні на вірші видатного поета Юрія Рибчинського у виконанні всесвітньо відомого хору ім. Г. Верьовки – це більше, ніж можна сказати словами. Шедеври маестро отримають особливо унікальне прочитання.

Зустрічайте золоті хіти, що творили історію України, у новому виконанні хору та оркестру! Сто артистів, грандіозне звучання, емоційна глибина – це буде концерт, який об’єднає покоління. Не пропусти концерт, який стане частиною культурного коду нації!

Коли: 10 травня, 18:00.

Мімуе проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

Комедійне шоу «Сімейна терапія»

«Сімейна терапія» – це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені – чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці – чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію – і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. Це не просто словесна дуель – це справжнє гумористичне судилище, де сміх важливіший за вирок.

«Сімейна терапія» – це шоу про стосунки, у яких впізнає себе кожен. Тут немає переможців і переможених, бо головна мета – показати, що навіть найсерйозніші конфлікти можна розрядити жартом. Це про любов, непорозуміння і про те, як сміх може стати найкращою формою терапії.

Коміки:

Джейхун Сафаров @dzheikhun.s

Богдан Боярин @bod1qa

Даша Білоцерковець @belotserkovets_dasha

Наталія Скорик @natali.skoryk

Коли: 5 травня, 19:30.

Місцепроведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Шоу «Кваліфікація. Патологоанатом»

Четверо коміків запрошують гостя та перевіряють його професійність через серію провокативних, серйозних і абсурдних запитань, балансуючи між експертністю та жорстким гумором. У фіналі кожен виносить свій вердикт – чи справді перед нами професіонал, чи просто добре зіграна роль.

Гості:

Поліна Савченко - патологоанатом

Андрій Бережко.

Резиденти шоу:

Богдан Боярин

Євгеній Мазурян

Богдана Стаховська

Коли: 10 травня, 14:00

Місце проведення: F-Bar, вул. Хорива, 25/12.