Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Над будівництвом майданчика важко працювали понад 300 людей
фото: ORF

Ставку під час дизайну зробили на цікавих та інноваційних рішеннях 

28 квітня 2026 року організатори Євробачення-2026 презентували сцена 70-го пісенного конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision World.

Деталі дизайну сцени

Майданчик став справжнім технологічним та архітектурним шедевром, що поєднує в собі австрійську культурну спадщину та інновації майбутнього. Офіційне відкриття майданчика у залі Wiener Stadthalle за участю президента Австрії Александра Ван дер Беллена продемонструвало вражаючі масштаби підготовки: конструкція площею близько 2 000 квадратних метрів та вагою 210 тонн була змонтована в рекордні два тижні силами 300 фахівців, які працювали у дві зміни.

За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу фото 1
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу фото 2
Сцена побудована на поєднанні геометричних форм та грі світла
Сцена побудована на поєднанні геометричних форм та грі світла
фото: ORF

Автором концепції виступив зірковий дизайнер Флоріан Відер, для якого цей проєкт став десятим ювілейним у межах конкурсу. Його бачення втілилося в елегантних формах, натхненних віденською сецесією, де центральним візуальним елементом є гігантська вигнута LED-інсталяція у формі листка – символ оновлення та артистичного відродження. Дизайн доповнює золота рама з чіткими лінійними елементами, що додають сцені глибини, та плавні вигнуті лінії, що символізують єдність 35 країн-учасниць та музичний потік.

Інновації дизайну

З технічної точки зору «Євробачення-2026» встановлює нові світові стандарти, ставши першим в історії конкурсом, де освітлення повністю базується на енергоефективних LED-панелях та лазерних технологіях. Інсталяція включає понад 8 500 індивідуально керованих світлодіодів та 80 високошвидкісних лебідок, які дозволяють створювати складні динамічні композиції, відомі як «світловий балет». Окрім екологічності, організатори зробили ставку на візуальну якість трансляції: вперше весь камерний парк складається з 28 кінематографічних систем ARRI Alexa 35, що забезпечить глядачам у всьому світі надзвичайно чітку та об'ємну картинку, наближену до кінофільмів.

Важливою частиною простору став Green Room, розташований безпосередньо в залі D, що дозволить артистам перебувати в постійному контакті з аудиторією та проходити крізь натовп під час виступів спеціально облаштованим містком. 

Нагадаємо, що у грудні організатори презентували концепцію сцени для 70-го пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у Відні в травні 2026 року. 

Теги: Євробачення сцена

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ziferblat випустив пісню з майбутнього україномовного альбому
Гурт Ziferblat презентував нову пісню про «божевільне» кохання (відео)
24 квiтня, 15:37
Leleka стала однією з небагатьох українських представників на Євробаченні, які виступали у Великій Британії
Leleka виступила на заключному пре-паті сезону в Лондоні
21 квiтня, 19:23
Словенія стала однією з чотирьох країн, які відмовилися від Євробачення через участь Ізраїлю
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
18 квiтня, 13:38
Руслана та Джамала цього року також були причетні до Національного відбору України на Євробачення
Дві українські переможниці Євробачення виступлять на пре-паті в Румунії
10 квiтня, 14:06
Сему Батту доведеться поєднувати батьківство з підготовкою до головного музичного конкурсу Європи
Учасник Євробачення від Великої Британії став батьком за місяць до конкурсу
10 квiтня, 10:53
Essyla неодноразово брала участь у вокальних конкурсах, тож вона переконана, що її не варто хейтити
Представниця Бельгії на Євробаченні нарвалася на хвилю хейту після свого першого виступу
10 квiтня, 10:31
Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)
Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)
6 квiтня, 11:46
Селін Діон переживає непростий період у своїй творчій кар'єрі через проблеми зі здоров'ям
Легендарна переможниця Євробачення Селін Діон повертається на сцену після паузи
2 квiтня, 16:15
Інтервал-акти є важливою частиною програми конкурсу, адже вони розбавляють виступи учасників
Вєрка Сердючка та два переможці: хто буде інтервал-актами на Євробаченні у Відні
29 березня, 16:52

Шоу-біз

Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
Євробачення вирушає на світові пошуки загублених відеозаписів з давніх часів конкурсу
Євробачення вирушає на світові пошуки загублених відеозаписів з давніх часів конкурсу
«Скажу сама за себе». Кароль публічно відповіла Огнєвіч на заяви колеги про її зовнішність
«Скажу сама за себе». Кароль публічно відповіла Огнєвіч на заяви колеги про її зовнішність
Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть
Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть
«Було дуже неприємно». Огнєвіч висловилася про конфлікт із Єфросініною та Поляковою
«Було дуже неприємно». Огнєвіч висловилася про конфлікт із Єфросініною та Поляковою

Новини

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Сьогодні, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Сьогодні, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua