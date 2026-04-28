За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу

Ставку під час дизайну зробили на цікавих та інноваційних рішеннях

28 квітня 2026 року організатори Євробачення-2026 презентували сцена 70-го пісенного конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision World.

Деталі дизайну сцени

Майданчик став справжнім технологічним та архітектурним шедевром, що поєднує в собі австрійську культурну спадщину та інновації майбутнього. Офіційне відкриття майданчика у залі Wiener Stadthalle за участю президента Австрії Александра Ван дер Беллена продемонструвало вражаючі масштаби підготовки: конструкція площею близько 2 000 квадратних метрів та вагою 210 тонн була змонтована в рекордні два тижні силами 300 фахівців, які працювали у дві зміни.

Сцена побудована на поєднанні геометричних форм та грі світла фото: ORF

Автором концепції виступив зірковий дизайнер Флоріан Відер, для якого цей проєкт став десятим ювілейним у межах конкурсу. Його бачення втілилося в елегантних формах, натхненних віденською сецесією, де центральним візуальним елементом є гігантська вигнута LED-інсталяція у формі листка – символ оновлення та артистичного відродження. Дизайн доповнює золота рама з чіткими лінійними елементами, що додають сцені глибини, та плавні вигнуті лінії, що символізують єдність 35 країн-учасниць та музичний потік.

Інновації дизайну

З технічної точки зору «Євробачення-2026» встановлює нові світові стандарти, ставши першим в історії конкурсом, де освітлення повністю базується на енергоефективних LED-панелях та лазерних технологіях. Інсталяція включає понад 8 500 індивідуально керованих світлодіодів та 80 високошвидкісних лебідок, які дозволяють створювати складні динамічні композиції, відомі як «світловий балет». Окрім екологічності, організатори зробили ставку на візуальну якість трансляції: вперше весь камерний парк складається з 28 кінематографічних систем ARRI Alexa 35, що забезпечить глядачам у всьому світі надзвичайно чітку та об'ємну картинку, наближену до кінофільмів.

Важливою частиною простору став Green Room, розташований безпосередньо в залі D, що дозволить артистам перебувати в постійному контакті з аудиторією та проходити крізь натовп під час виступів спеціально облаштованим містком.

Нагадаємо, що у грудні організатори презентували концепцію сцени для 70-го пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у Відні в травні 2026 року.