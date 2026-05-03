Leleka вирушила на Євробачення у Відні: як пройшли проводи співачки?

Leleka почала свій шлях до виступу на конкурсі у Відні
фото: Суспільне

Представниця України на головному музичному конкурсі Європи вже в дорозі до Австрії

На Центральному залізничному вокзалі Києва відбулася офіційна пресконференція Вікторії Лелеки, відомої під сценічним ім'ям Leleka, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком»

Співачка зустрілася з представниками медіа безпосередньо перед початком своєї подорожі до австрійської столиці, куди вона вирушила боротися за перемогу для своєї країни. Цьогорічний конкурс пройде 12, 14 та 16 травня, а українська виконавиця вийде на сцену під 12-м номером у другому півфіналі. Проте до цього Leleka з'явиться на сцені вже у вівторок, 5 травня, задля своєї першої репетиції безпосередньо на сцені.

Після завершення спілкування з журналістами відбулася символічна церемонія проводів артистки на пероні вокзалу. У заходах взяли участь представники Суспільного Мовлення та Тімур Мірошниченко, який є багаторічним «голосом» конкурсу в Україні. Разом вони зробили пам'ятні світлини з державним прапором.

Отримавши побажання успіху від прихильників та преси, співачка о 9:43 сіла на потяг, що курсує за маршрутом Київ – Будапешт, який стане частиною її тривалого маршруту до Відня.

Нагадаємо, що Leleka назвала ім'я автора її постановки на Євробаченні у Відні. Для режисера це буде дебют на сцені Євробачення, хоча минулого року він працював з Ziferblat на Національному відборі на Євробаченні.  

До слова, Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025. Представниця України на Євробаченні суттєво трансформувала пісню Baller від Abor & Tynna. 

