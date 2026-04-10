Дві українські переможниці Євробачення виступлять на пре-паті в Румунії

Руслана та Джамала цього року також були причетні до Національного відбору України на Євробачення

Організатори Eurovision Pre-Party Bucharest 2026 оголосили повний список артистів, які виступлять на майбутньому музичному святі в Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на eMagic.

Східна Європа в дії

Подія, що відбудеться 18 квітня, обіцяє стати знаковим моментом для єврофанів, оскільки Бухарест приймає перше велике пре-паті у Східній Європі за останні роки. Особливу увагу привертає потужний український десант: на сцену вийдуть дві легендарні переможниці конкурсу – Руслана, яка підкорила Стамбул у 2004 році своїми Wild Dances, та Джамала, тріумфаторка 2016 року з легендарним виступом з «1944». Їхня участь продовжує європейське турне обох легенд української сцени: Джамала раніше була серед суддів на національних відборах Молдови та Австрії, а Руслана виконувала таку ж роль у Німеччині.

Учасники Eurovision Pre-Party Bucharest 2026

Склад учасників вечірки гармонійно поєднує зірок минулих років та нових імен конкуру. Серед господарів сцени, румунських виконавців, виступлять Моніка Ангел, Паула Селінг та Ові – артисти, які неодноразово представляли свою країну на великому Євробаченні. Фінальним акордом у списку запрошених став саме Ові, чия участь завершила формування переліку учасників. Окрім досвідчених ветеранів конкурсу, глядачі зможуть оцінити виступи представниці Болгарії Dara, виконавця від Греції Akylas та співака з Мальти Aidan, які виконають свої пісні для Євробачення-2026. Також на сцені з'явиться Александра Кепітенеску, яка цьогоріч захищатиме честь Румунії зі скандальною піснею Choke Me.

Організація пре-паті

Організацією вечірки займається компанія eMagic у тісній співпраці з національним мовником TVR та фанатськими об'єднаннями AIMR і OGAE Romania. Цей захід є першим новим проектом такого формату з 2024 року, коли дебютував Malmohagen. Після скасування аналогічних подій у Варшаві, бухарестське пре-паті бере на себе роль головного осередку єврофанського руху у східному регіоні, надаючи учасникам можливість ще раз показати себе перед публікою, а фанатам – поринути в атмосферу свята.

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка буде однією з запрошених гостей Євробачення-2026.