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    Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая (фото)

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    О событии с поклонниками поделились не молодые родители, а их друзья &ndash; Потап и Настя Каменски - Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая (фото)
    О событии с поклонниками поделились не молодые родители, а их друзья – Потап и Настя Каменски
    Фото из открытых источников

    Таинство прошло в церкви на Аскольдовой могиле в Киеве

    Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов День святого Николая в этом году провели по-особому.

    19 декабря пара решила покрестить своего младшего сына Даниила, которому в этот день исполнилось четыре месяца. Таинство прошло в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве.

    О событии с поклонниками поделились не молодые родители, а их друзья – Потап и Настя Каменских, также присутствовавшие на крещении.

    «Крестили еще одного Горбунова», – подписала фото из церкви Настя.

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    Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая (фото)
    Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая (фото)
    Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая (фото)
    Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая (фото)
    Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая (фото)
    Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая (фото)
    Фото: instagram.com/kamenskux

    Для такого важного события звездная мама Екатерина Осадчая выбрала шикарное вышитое платье, а знаменитый отец был в классическом черном костюме и белой рубашке. После таинства супруги пригласили самых близких громко отпраздновать это событие.

    Осадчая и Горбунов вместе с семьей и друзьями отправились в один из столичных ресторанов. Там было и угощение, и танцы, и даже Святой Николай.

    Отметим, что Даниил – второй общий сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова. Малыш появился на свет 19 августа этого года. Также у супругов есть сын Иван, которому четыре года. От предыдущего брака у Екатерины также сын Илья, сейчас парню 18 лет.

    Ранее, перед новогодними праздниками супружеская пара Осадчей и Горбунова решила отдохнуть от повседневной суеты и работы. Для этого влюбленные полетели в Италию. А именно радуют кадрами из Рима.

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    Теги: Юрий Горбунов родители Катя Осадчая
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    Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая (фото)