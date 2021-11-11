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    «Пацаны в восторге». Монатик показал, как проводит свой сказочный отпуск

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    Семья посетила наменитый&nbsp;IMG Worlds of Adventure&nbsp;&ndash; крытый парк развлечений в Дубае - «Пацаны в восторге». Монатик показал, как проводит свой сказочный отпуск
    Семья посетила наменитый IMG Worlds of Adventure – крытый парк развлечений в Дубае
    Фото: Instagram/Дмитрий Монатик

    Монатик с семьей отдыхает в Дубае

    На данный момент украинский певец Монатик наслаждается отдыхом с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах, а конкретнее в городе Дубае. Этим певец поделился в своих соцсетях.

    Вместе со своими детьми и женой посетили знаменитый IMG Worlds of Adventure – крытый парк развлечений в Дубае. Это первое мегатематическое место развлечений в Дубае.

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    «Пацаны в восторге». Монатик показал, как проводит свой сказочный отпуск
    «Пацаны в восторге». Монатик показал, как проводит свой сказочный отпуск
    Фото: Instagram/Дмитрий Монатик

    Также Монатик решил совместить работу с отдыхом. Завтра 12 ноября в 19:00 артист вместе со своей командой дает концерт в Дубае на площадке Джумейра-Бич-отель.

    Напомним, популярный украинский певец Монатик в передаче «Звездный путь» рассказал, что вместе с семьей переехал из загородного дома в квартиру, расположенную в Киеве.

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    Теги: дети Монатик артист семья ОАЭ отпуск
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    «Пацаны в восторге». Монатик показал, как проводит свой сказочный отпуск