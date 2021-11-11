«Пацаны в восторге». Монатик показал, как проводит свой сказочный отпуск

Монатик с семьей отдыхает в Дубае

На данный момент украинский певец Монатик наслаждается отдыхом с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах, а конкретнее в городе Дубае. Этим певец поделился в своих соцсетях.

Вместе со своими детьми и женой посетили знаменитый IMG Worlds of Adventure – крытый парк развлечений в Дубае. Это первое мегатематическое место развлечений в Дубае.

Также Монатик решил совместить работу с отдыхом. Завтра 12 ноября в 19:00 артист вместе со своей командой дает концерт в Дубае на площадке Джумейра-Бич-отель.

Напомним, популярный украинский певец Монатик в передаче «Звездный путь» рассказал, что вместе с семьей переехал из загородного дома в квартиру, расположенную в Киеве.